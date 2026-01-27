SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Bini (Marcegaglia): «L’incertezza frena la siderur...

Bini (Marcegaglia): «L’incertezza frena la siderurgia Ue»

«La mancanza di chiarezza Ue su Cbam e prossima Salvaguardia spinge il mercato alla prudenza»

27 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Bini (Marcegaglia): «L’incertezza frena la siderurgia Ue» - «La mancanza di chiarezza Ue su Cbam e prossima Salvaguardia spinge il mercato alla prudenza»

27 gennaio 2026

Bini (Marcegaglia): «L’incertezza frena la siderurgia Ue»

«La mancanza di chiarezza Ue su Cbam e prossima Salvaguardia spinge il mercato alla prudenza»

di Federico Fusca
Coils e tubi saldati: «Ultimo trimestre sarà spartiacque» - Secondo Paladini (Marcegaglia) gli effetti sul mercato di nuova Salvaguardia e Cbam porteranno a ciclo positivo

2 ottobre 2025

Coils e tubi saldati: «Ultimo trimestre sarà spartiacque»

Secondo Paladini (Marcegaglia) gli effetti sul mercato di nuova Salvaguardia e Cbam porteranno a ciclo positivo

di Federico Fusca
Zani (TrafiTech): Q1 in controtendenza rispetto al resto del settore - Prezzi stabili, domanda disomogenea a livello di settori e Paesi. All'orizzonte un ampliamento del sito produttivo

8 aprile 2025

Zani (TrafiTech): Q1 in controtendenza rispetto al resto del settore

Prezzi stabili, domanda disomogenea a livello di settori e Paesi. All'orizzonte un ampliamento del sito produttivo

di Stefano Gennari
Mercati inossidabili: le prospettive per materie prime e piani - Il prossimo webinar di siderweb è in programma martedì 27 gennaio 2026 dalle ore 11:00 sulla piattaforma Zoom

21 gennaio 2026

Mercati inossidabili: le prospettive per materie prime e piani

Il prossimo webinar di siderweb è in programma martedì 27 gennaio 2026 dalle ore 11:00 sulla piattaforma Zoom

di Redazione siderweb
Marcegaglia Specialties: nuovo listino tubi saldati inox - L'aggiornamento è «in linea con le sopraggiunte condizioni di mercato»

17 febbraio 2025

Marcegaglia Specialties: nuovo listino tubi saldati inox

L'aggiornamento è «in linea con le sopraggiunte condizioni di mercato»

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza

 I nostri video

24 gennaio 2026

Un 2025 cesellato d'incognite era stato chiuso con la speranza che nel 2026, verosimilmente nella sua seconda metà, possano ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio