SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Hyundai Steel: aumento di capitale per l’impianto ...

Hyundai Steel: aumento di capitale per l’impianto in Louisiana

Investimento complessivo pari a 5,8 miliardi e capacità prevista di 2,7 milioni di tonnellate annue

27 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Hyundai Steel: aumento di capitale per l’impianto in Louisiana - Investimento complessivo pari a 5,8 miliardi e capacità prevista di 2,7 milioni di tonnellate annue

27 gennaio 2026

Hyundai Steel: aumento di capitale per l’impianto in Louisiana

Investimento complessivo pari a 5,8 miliardi e capacità prevista di 2,7 milioni di tonnellate annue

di Sarah Falsone
Posco: partecipazione del 20% nell'acciaieria Hyundai in Louisiana - Il player sudcoreano investirà circa 580 milioni di dollari

17 dicembre 2025

Posco: partecipazione del 20% nell'acciaieria Hyundai in Louisiana

Il player sudcoreano investirà circa 580 milioni di dollari

di Stefano Gennari
Hyundai e Posco: partnership strategica nei settori acciaio e batterie - Il nuovo stabilimento negli Usa consentirà alle aziende di ridurre l’impatto dei dazi sulle importazioni di acciaio

22 aprile 2025

Hyundai e Posco: partnership strategica nei settori acciaio e batterie

Il nuovo stabilimento negli Usa consentirà alle aziende di ridurre l’impatto dei dazi sulle importazioni di acciaio

di Sarah Falsone
Cliffs-Posco, ufficiale il MoU: alleanza strategica Usa-Corea - Obiettivo: consolidare la presenza di Posco negli Usa, valorizzando la filiera integrata di Cliffs e aggirando i dazi

31 ottobre 2025

Cliffs-Posco, ufficiale il MoU: alleanza strategica Usa-Corea

Obiettivo: consolidare la presenza di Posco negli Usa, valorizzando la filiera integrata di Cliffs e aggirando i dazi

di Stefano Gennari
La nuova era della siderurgia Usa: scarica lo speciale - Scopri la nuova pubblicazione siderweb dedicata alle tendenze e ai fattori che stanno influenzando l'acciaio americano

2 ottobre 2025

La nuova era della siderurgia Usa: scarica lo speciale

Scopri la nuova pubblicazione siderweb dedicata alle tendenze e ai fattori che stanno influenzando l'acciaio americano

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza

 I nostri video

24 gennaio 2026

Un 2025 cesellato d'incognite era stato chiuso con la speranza che nel 2026, verosimilmente nella sua seconda metà, possano ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio