SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Aperam e Outokumpu: extra lega di febbraio

Aperam e Outokumpu: extra lega di febbraio

Incrementi marcati su 304 e 316, sostanziale stabilità sulle ferritiche

26 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

ARTICOLI SIMILI

Aperam e Outokumpu: extra lega di febbraio - Incrementi marcati su 304 e 316, sostanziale stabilità sulle ferritiche

26 gennaio 2026

Aperam e Outokumpu: extra lega di febbraio

Incrementi marcati su 304 e 316, sostanziale stabilità sulle ferritiche

di Stefano Gennari
Aperam, Outokumpu: extra lega di febbraio - In calo i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

27 gennaio 2025

Aperam, Outokumpu: extra lega di febbraio

In calo i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

di Stefano Gennari
Aperam e Outokumpu: extra lega di gennaio - Ferritiche ancora in rialzo; calo deciso per il 316, 304 quasi stabile

7 gennaio 2026

Aperam e Outokumpu: extra lega di gennaio

Ferritiche ancora in rialzo; calo deciso per il 316, 304 quasi stabile

di Stefano Gennari
Rottame: mercato internazionale in rialzo - In Turchia prezzi in costante crescita da fine gennaio, sostenuti dai rialzi nei mercati Ue e Usa

13 marzo 2025

Rottame: mercato internazionale in rialzo

In Turchia prezzi in costante crescita da fine gennaio, sostenuti dai rialzi nei mercati Ue e Usa

di Stefano Gennari
Coils: prezzi più rigidi, scambi ancora lenti - Acciaierie in spinta, compratori cauti: il 2026 parte lento ma più "teso" Coils: prezzi più rigidi, scambi ancora lenti - Acciaierie in spinta, compratori cauti: il 2026 parte lento ma più "teso"

12 gennaio 2026

Coils: prezzi più rigidi, scambi ancora lenti

Acciaierie in spinta, compratori cauti: il 2026 parte lento ma più "teso"

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio