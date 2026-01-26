SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Interpipe Steel affida a Danieli l’upgrade di una ...

Interpipe Steel affida a Danieli l’upgrade di una colata continua

Nuova sezione tonda da 310 mm per una maggiore flessibilità produttiva

26 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

ARTICOLI SIMILI

Interpipe Steel affida a Danieli l’upgrade di una colata continua - Nuova sezione tonda da 310 mm per una maggiore flessibilità produttiva

26 gennaio 2026

Interpipe Steel affida a Danieli l’upgrade di una colata continua

Nuova sezione tonda da 310 mm per una maggiore flessibilità produttiva

di Stefano Gennari
Henan Jiyuan sceglie SMS Concast per l’upgrade della colata continua - L’obiettivo: più qualità, produttività e flessibilità per superare 1 milione di tonnellate/anno di billette

27 ottobre 2025

Henan Jiyuan sceglie SMS Concast per l’upgrade della colata continua

L’obiettivo: più qualità, produttività e flessibilità per superare 1 milione di tonnellate/anno di billette

di Sarah Falsone
Interpipe, fornitura per parco eolico offshore in Normandia - Consegnate 250 tonnellate di tubi per le piattaforme di ormeggio delle 62 turbine nel Canale della Manica

27 agosto 2025

Interpipe, fornitura per parco eolico offshore in Normandia

Consegnate 250 tonnellate di tubi per le piattaforme di ormeggio delle 62 turbine nel Canale della Manica

di Sarah Falsone
Marcegaglia sceglie Danieli per la nuova minimill a Fos-sur-Mer - Coprirà circa il 30% del fabbisogno di HRC del gruppo siderurgico. L'avvio entro la metà del 2028

28 agosto 2025

Marcegaglia sceglie Danieli per la nuova minimill a Fos-sur-Mer

Coprirà circa il 30% del fabbisogno di HRC del gruppo siderurgico. L'avvio entro la metà del 2028

di Stefano Gennari
Danieli: risale la marginalità - Protagonista la divisione Plant Making

26 marzo 2025

Danieli: risale la marginalità

Protagonista la divisione Plant Making

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio