STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza
In questa puntata l’analisi dell’andamento delle prime settimane del nuovo anno anche per il mercato siderurgico
24 gennaio 2026
Un 2025 cesellato d’incognite era stato chiuso con la speranza che nel 2026, verosimilmente nella sua seconda metà, possano emergere i segnali di una svolta. Tuttavia, in queste prime settimane del nuovo anno abbiamo assistito ad una crescita delle tensioni geopolitiche, soprattutto tra Usa e Ue. In più, accanto a tutto questo, nell’acciaio italiano ed europeo cresce l’attesa per capire quali saranno gli effetti che avranno sul mercato la piena entrata in vigore del Cbam, in vigore dallo scorso 1° gennaio, e le nuove misure che sostituiranno la Salvaguardia Ue, che saranno approvate entro il prossimo 30 giungo. Fattori d’incertezza che non hanno fatto altro che aggiungere ulteriori incognite ad un quadro già precario.
In questa prima puntata del 2026 di STEEL FOCUS analizziamo questi elementi d’instabilità e di preoccupazione, soffermandoci sulle ricadute di questo contesto sul comparto siderurgico. Non solo: proveremo anche ad individuare alcuni elementi positivi che, all’opposto, permettono di tenere accese le speranze di una ripresa comunque possibile.
Ad aiutarci nell’analisi le riflessioni di Antonio Gozzi (presidente di Federacciai), intervenuto nel primo webinar MERCATO & DINTORNI dell’anno.
Leggi anche:
- Acciaio, Gozzi: «Salvaguardia, Cbam e Germania faranno bene al mercato»
- MERCATO & DINTORNI, nel 2026 prezzi stabili salvo shock esogeni
- Nuove misure di difesa Ue e Cbam ridisegnano il mercato dei tubi
- Lingotti: 2026 iniziato sulla scia del 2025
- Cbam: il mercato siderurgico entra nella fase della selezione
MERCATI
-
23 gennaio 2026
Rottame: il mercato italiano tira il fiato
I prezzi sembrano cercare una stabilità, ma l'offerta resta corta
-
22 gennaio 2026
Prezzi invariati, ma tensioni latenti per via dei costi
-
21 gennaio 2026
Coils: scambi lenti, ma prezzi sempre più rigidi
Acciaierie ben coperte, Salvaguardia in rapido esaurimento e nuovo regime commerciale alle porte
-
15 gennaio 2026
Ferroleghe: il 2026 inizia in rialzo
Le tensioni geopolitiche e la domanda del comparto della difesa mettono sotto pressione i prezzi
-
15 gennaio 2026
Lingotti: 2026 iniziato sulla scia del 2025
Incertezza geopolitica, domanda scarsa e rialzi delle ferroleghe continuano a frenare il mercato
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza
24 gennaio 2026
Un 2025 cesellato d'incognite era stato chiuso con la speranza che nel 2026, verosimilmente nella sua seconda metà, possano ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
Lascia un Commento