STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza

In questa puntata l’analisi dell’andamento delle prime settimane del nuovo anno anche per il mercato siderurgico

24 gennaio 2026

Un 2025 cesellato d’incognite era stato chiuso con la speranza che nel 2026, verosimilmente nella sua seconda metà, possano emergere i segnali di una svolta. Tuttavia, in queste prime settimane del nuovo anno abbiamo assistito ad una crescita delle tensioni geopolitiche, soprattutto tra Usa e Ue. In più, accanto a tutto questo, nell’acciaio italiano ed europeo cresce l’attesa per capire quali saranno gli effetti che avranno sul mercato la piena entrata in vigore del Cbam, in vigore dallo scorso 1° gennaio, e le nuove misure che sostituiranno la Salvaguardia Ue, che saranno approvate entro il prossimo 30 giungo. Fattori d’incertezza che non hanno fatto altro che aggiungere ulteriori incognite ad un quadro già precario.

In questa prima puntata del 2026 di STEEL FOCUS analizziamo questi elementi d’instabilità e di preoccupazione, soffermandoci sulle ricadute di questo contesto sul comparto siderurgico. Non solo: proveremo anche ad individuare alcuni elementi positivi che, all’opposto, permettono di tenere accese le speranze di una ripresa comunque possibile.

Ad aiutarci nell’analisi le riflessioni di Antonio Gozzi (presidente di Federacciai), intervenuto nel primo webinar MERCATO & DINTORNI dell’anno.
R. S.   
Acciaio, Gozzi: «Salvaguardia, Cbam e Germania faranno bene al mercato» - Il presidente di Federacciai ha analizzato il quadro geopolitico ed economico che influenza il comparto

20 gennaio 2026

20 gennaio 2026

Acciaio, Gozzi: «Salvaguardia, Cbam e Germania faranno bene al mercato»

Il presidente di Federacciai ha analizzato il quadro geopolitico ed economico che influenza il comparto

di Federico Fusca
MERCATO & DINTORNI, nel 2026 prezzi stabili salvo shock esogeni - Fornasini: «Le misure di difesa Ue potrebbero sostenere i valori interni»

20 gennaio 2026

20 gennaio 2026

MERCATO & DINTORNI, nel 2026 prezzi stabili salvo shock esogeni

Fornasini: «Le misure di difesa Ue potrebbero sostenere i valori interni»

di Sarah Falsone
Nuove misure di difesa Ue e Cbam ridisegnano il mercato dei tubi - Paladini (Marcegaglia): il 2026 parte senza scossoni sulla domanda, ma il quadro normativo si fa sempre più stringente

20 gennaio 2026

20 gennaio 2026

Nuove misure di difesa Ue e Cbam ridisegnano il mercato dei tubi

Paladini (Marcegaglia): il 2026 parte senza scossoni sulla domanda, ma il quadro normativo si fa sempre più stringente

di Stefano Gennari
Lingotti: 2026 iniziato sulla scia del 2025 - Incertezza geopolitica, domanda scarsa e rialzi delle ferroleghe continuano a frenare il mercato

15 gennaio 2026

15 gennaio 2026

Lingotti: 2026 iniziato sulla scia del 2025

Incertezza geopolitica, domanda scarsa e rialzi delle ferroleghe continuano a frenare il mercato

di Federico Fusca
Cbam: il mercato siderurgico entra nella fase della selezione - Dal Nord Africa all'India, passando per la Turchia, il Meccanismo sta già modificando il commercio

15 gennaio 2026

15 gennaio 2026

Cbam: il mercato siderurgico entra nella fase della selezione

Dal Nord Africa all’India, passando per la Turchia, il Meccanismo sta già modificando il commercio

di Stefano Gennari
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

