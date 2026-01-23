SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. siderweb TG: la tenuta della siderurgia italiana n...

siderweb TG: la tenuta della siderurgia italiana nel 2025

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

23 gennaio 2026

lettura-notizia
scarica PDF

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, la prima edizione del 2026 del webinar MERCATO & DINTORNI di siderweb e gli ultimi sviluppi delle vicende relative a ex Ilva, Liberty Magona e Acciaierie Valbruna.

Il siderweb TG è offerto da

Sponsor tg 2025
S. G.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Gennari


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni
Altri video

ARTICOLI SIMILI

siderweb TG: la tenuta della siderurgia italiana nel 2025 - Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

23 gennaio 2026

siderweb TG: la tenuta della siderurgia italiana nel 2025

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

di Stefano Gennari
siderweb TG: il piano di Flacks per l'ex Ilva - Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

9 gennaio 2026

siderweb TG: il piano di Flacks per l'ex Ilva

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

di Stefano Gennari
siderweb TG: l’acciaio si ferma ma i prezzi cercano la svolta - Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

8 agosto 2025

siderweb TG: l’acciaio si ferma ma i prezzi cercano la svolta

Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

di Stefano Gennari
Piombino: scioperi a Jsw Steel Italy e Liberty Magona - Stamattina si sono svolte le assemblee sindacali davanti alle direzioni dei due stabilimenti

23 maggio 2025

Piombino: scioperi a Jsw Steel Italy e Liberty Magona

Stamattina si sono svolte le assemblee sindacali davanti alle direzioni dei due stabilimenti

di Giorgio Pasquinucci
Made in Steel 2025: la seconda giornata - 14 gli appuntamenti nei 5 palchi della Conference & Exhibition internazionale

7 maggio 2025

Made in Steel 2025: la seconda giornata

14 gli appuntamenti nei 5 palchi della Conference & Exhibition internazionale

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026

 I nostri video

23 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, la prima edizione del 2026 del ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio