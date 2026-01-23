siderweb TG: la tenuta della siderurgia italiana nel 2025
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
23 gennaio 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, la prima edizione del 2026 del webinar MERCATO & DINTORNI di siderweb e gli ultimi sviluppi delle vicende relative a ex Ilva, Liberty Magona e Acciaierie Valbruna.
MERCATI
-
23 gennaio 2026
Rottame: il mercato italiano tira il fiato
I prezzi sembrano cercare una stabilità, ma l'offerta resta corta
-
22 gennaio 2026
Prezzi invariati, ma tensioni latenti per via dei costi
-
21 gennaio 2026
Coils: scambi lenti, ma prezzi sempre più rigidi
Acciaierie ben coperte, Salvaguardia in rapido esaurimento e nuovo regime commerciale alle porte
-
15 gennaio 2026
Ferroleghe: il 2026 inizia in rialzo
Le tensioni geopolitiche e la domanda del comparto della difesa mettono sotto pressione i prezzi
-
15 gennaio 2026
Lingotti: 2026 iniziato sulla scia del 2025
Incertezza geopolitica, domanda scarsa e rialzi delle ferroleghe continuano a frenare il mercato
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
