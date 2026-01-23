SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cbam, Alexander Julius: «Altro che successo, è cao...

Cbam, Alexander Julius: «Altro che successo, è caos e incertezza»

Il presidente di Eurometal "boccia" il debutto del Meccanismo: la confusione frena la sottoscrizione di nuovi contratti

23 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cbam, Alexander Julius: «Altro che successo, è caos e incertezza» - Il presidente di Eurometal "boccia" il debutto del Meccanismo: la confusione frena la sottoscrizione di nuovi contratti

23 gennaio 2026

Cbam, Alexander Julius: «Altro che successo, è caos e incertezza»

Il presidente di Eurometal "boccia" il debutto del Meccanismo: la confusione frena la sottoscrizione di nuovi contratti

di Stefano Gennari
Cbam: Eurometal e Assofermet chiedono correttivi urgenti - Ue sollecitata a colmare le lacune normative e ad adottare misure transitorie per tutelare filiera e occupazione

6 ottobre 2025

Cbam: Eurometal e Assofermet chiedono correttivi urgenti

Ue sollecitata a colmare le lacune normative e ad adottare misure transitorie per tutelare filiera e occupazione

di Sarah Falsone
Le valutazioni di Eurometal dopo il Dialogo sull'acciaio - Necessario estendere le misure protezionistiche ai prodotti semilavorati e finiti per garantire parità

5 marzo 2025

Le valutazioni di Eurometal dopo il Dialogo sull'acciaio

Necessario estendere le misure protezionistiche ai prodotti semilavorati e finiti per garantire parità

di Sarah Falsone
Eurometal: «Estendere le nuove misure a derivati e prodotti a valle» - Julius a Bruxelles: senza correttivi, la nuova difesa Ue rischia di aggravare la crisi dell'industria manifatturiera

24 ottobre 2025

Eurometal: «Estendere le nuove misure a derivati e prodotti a valle»

Julius a Bruxelles: senza correttivi, la nuova difesa Ue rischia di aggravare la crisi dell'industria manifatturiera

di Stefano Gennari
Made in Steel 2025: la terza giornata - 8 gli appuntamenti nei 5 palchi della Conference & Exhibition internazionale

8 maggio 2025

Made in Steel 2025: la terza giornata

8 gli appuntamenti nei 5 palchi della Conference & Exhibition internazionale

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026

 I nostri video

23 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, la prima edizione del 2026 del ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio