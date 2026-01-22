SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cogne SMP sceglie Danieli per la più grande pressa...

Cogne SMP sceglie Danieli per la più grande pressa per superleghe in Uk

Linea da 70 MN a Sheffield per rafforzare la produzione di acciai speciali e superleghe destinate ai settori critici

22 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lodhia Industries, nuovo laminatoio firmato Danieli - Il nuovo impianto da 300.000 tonnellate all'anno produrrà tondo e vergella per i mercati locali e regionali

23 gennaio 2026

Lodhia Industries, nuovo laminatoio firmato Danieli

Il nuovo impianto da 300.000 tonnellate all'anno produrrà tondo e vergella per i mercati locali e regionali

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Lodhia Industries, nuovo laminatoio firmato Danieli - Il nuovo impianto da 300.000 tonnellate all'anno produrrà tondo e vergella per i mercati locali e regionali

23 gennaio 2026

Lodhia Industries, nuovo laminatoio firmato Danieli

Il nuovo impianto da 300.000 tonnellate all'anno produrrà tondo e vergella per i mercati locali e regionali

di Sarah Falsone
Cogne SMP sceglie Danieli per la più grande pressa per superleghe in Uk - Linea da 70 MN a Sheffield per rafforzare la produzione di acciai speciali e superleghe destinate ai settori critici

22 gennaio 2026

Cogne SMP sceglie Danieli per la più grande pressa per superleghe in Uk

Linea da 70 MN a Sheffield per rafforzare la produzione di acciai speciali e superleghe destinate ai settori critici

di Stefano Gennari
Regno Unito, Walsin Lihwa investe in Special Melted Products - Oltre 200 nuovi posti di lavoro entro il 2028 a Sheffield con la creazione di un impianto di forgiatura di superleghe

18 luglio 2025

Regno Unito, Walsin Lihwa investe in Special Melted Products

Oltre 200 nuovi posti di lavoro entro il 2028 a Sheffield con la creazione di un impianto di forgiatura di superleghe

di Sarah Falsone
SAIL sceglie Danieli per il nuovo impianto integrato di IISCO - La fornitura comprende un altoforno, la colata continua per bramme e un laminatoio nastri a caldo

15 dicembre 2025

SAIL sceglie Danieli per il nuovo impianto integrato di IISCO

La fornitura comprende un altoforno, la colata continua per bramme e un laminatoio nastri a caldo

di Sarah Falsone
Nuova strategia Danieli: oltre la market share - Giacomo Mareschi Danieli a ESTAD 2025: dopo Novastilmec, altre operazioni per ampliare il portfolio tecnologico

8 ottobre 2025

Nuova strategia Danieli: oltre la market share

Giacomo Mareschi Danieli a ESTAD 2025: dopo Novastilmec, altre operazioni per ampliare il portfolio tecnologico

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026

 I nostri video

23 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, la prima edizione del 2026 del ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio