SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Tubacex amplia la sua collaborazione con ITP Aero

Tubacex amplia la sua collaborazione con ITP Aero

Il nuovo accordo estende e approfondisce la partnership già attiva per il settore aerospaziale

22 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Tubacex migliora i profitti in un contesto sfidante - Utili in crescita nonostante il calo dei ricavi nei primi nove mesi del 2025

3 novembre 2025

Tubacex migliora i profitti in un contesto sfidante

Utili in crescita nonostante il calo dei ricavi nei primi nove mesi del 2025

di Sarah Falsone
Tubacex chiude il primo semestre 2025 in forte crescita - Ebitda a +21,8% e utile netto più che raddoppiato. Portafoglio ordini solido a 1,4 miliardi di euro

25 luglio 2025

Tubacex chiude il primo semestre 2025 in forte crescita

Ebitda a +21,8% e utile netto più che raddoppiato. Portafoglio ordini solido a 1,4 miliardi di euro

di Sarah Falsone
Tubacex ottiene nuove certificazioni in Spagna e negli Emirati - Il gruppo rafforza la strategia industriale grazie alla ISO 50001 per Aceralava e alla API 5CRA ad Abu Dhabi

7 luglio 2025

Tubacex ottiene nuove certificazioni in Spagna e negli Emirati

Il gruppo rafforza la strategia industriale grazie alla ISO 50001 per Aceralava e alla API 5CRA ad Abu Dhabi

di Sarah Falsone
Adnoc: accordo strategico per la tecnologia Sentinel Prime di Tubacex - Del valore di 50 milioni di dollari, la partnership rafforza l’autosufficienza industriale degli Emirati Arabi Uniti

20 maggio 2025

Adnoc: accordo strategico per la tecnologia Sentinel Prime di Tubacex

Del valore di 50 milioni di dollari, la partnership rafforza l’autosufficienza industriale degli Emirati Arabi Uniti

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Tubacex migliora i profitti in un contesto sfidante - Utili in crescita nonostante il calo dei ricavi nei primi nove mesi del 2025

3 novembre 2025

Tubacex migliora i profitti in un contesto sfidante

Utili in crescita nonostante il calo dei ricavi nei primi nove mesi del 2025

di Sarah Falsone
Tubacex chiude il primo semestre 2025 in forte crescita - Ebitda a +21,8% e utile netto più che raddoppiato. Portafoglio ordini solido a 1,4 miliardi di euro

25 luglio 2025

Tubacex chiude il primo semestre 2025 in forte crescita

Ebitda a +21,8% e utile netto più che raddoppiato. Portafoglio ordini solido a 1,4 miliardi di euro

di Sarah Falsone
Tubacex ottiene nuove certificazioni in Spagna e negli Emirati - Il gruppo rafforza la strategia industriale grazie alla ISO 50001 per Aceralava e alla API 5CRA ad Abu Dhabi

7 luglio 2025

Tubacex ottiene nuove certificazioni in Spagna e negli Emirati

Il gruppo rafforza la strategia industriale grazie alla ISO 50001 per Aceralava e alla API 5CRA ad Abu Dhabi

di Sarah Falsone
Adnoc: accordo strategico per la tecnologia Sentinel Prime di Tubacex - Del valore di 50 milioni di dollari, la partnership rafforza l’autosufficienza industriale degli Emirati Arabi Uniti

20 maggio 2025

Adnoc: accordo strategico per la tecnologia Sentinel Prime di Tubacex

Del valore di 50 milioni di dollari, la partnership rafforza l’autosufficienza industriale degli Emirati Arabi Uniti

di Sarah Falsone
Tubacex amplia la sua collaborazione con ITP Aero - Il nuovo accordo estende e approfondisce la partnership già attiva per il settore aerospaziale

22 gennaio 2026

Tubacex amplia la sua collaborazione con ITP Aero

Il nuovo accordo estende e approfondisce la partnership già attiva per il settore aerospaziale

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026

 I nostri video

23 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, la prima edizione del 2026 del ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio