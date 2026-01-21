SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Tosyali all’Ue: «Le quote mettono a rischio la fil...

Tosyali all’Ue: «Le quote mettono a rischio la filiera»

Il Ceo lancia un appello affinché vengano riviste le quote sull’acciaio per i produttori upstream a basse emissioni

21 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Tosyali: la siderurgia algerina accelera sull’export - Spedizioni verso Europa e Tunisia per 22mila tonnellate. Investimenti per prodotti ad alto valore aggiunto

15 gennaio 2026

Tosyali: la siderurgia algerina accelera sull’export

Spedizioni verso Europa e Tunisia per 22mila tonnellate. Investimenti per prodotti ad alto valore aggiunto

di Sarah Falsone
Salico, contratto con Tosyali per il nuovo stabilimento in Algeria - Due linee di finitura high-tech per l’impianto di laminazione a freddo di Orano. Entrata in funzione nel 2027

12 maggio 2025

Salico, contratto con Tosyali per il nuovo stabilimento in Algeria

Due linee di finitura high-tech per l’impianto di laminazione a freddo di Orano. Entrata in funzione nel 2027

di Sarah Falsone
Tosyali: piano di espansione da 5 miliardi di dollari - Il player turco vuole passare in 5 anni da 14 a 20 milioni di tonnellate di capacità produttiva

23 maggio 2024

Tosyali: piano di espansione da 5 miliardi di dollari

Il player turco vuole passare in 5 anni da 14 a 20 milioni di tonnellate di capacità produttiva

di Davide Lorenzini
Tosyali-Sinosteel, accordo per un nuovo impianto in Algeria - Tosyali Algérie punta a rafforzarsi come fornitore di acciai green in Europa, Medio Oriente e Nord Africa

8 aprile 2024

Tosyali-Sinosteel, accordo per un nuovo impianto in Algeria

Tosyali Algérie punta a rafforzarsi come fornitore di acciai green in Europa, Medio Oriente e Nord Africa

di Stefano Gennari
Tosyali acquisisce un produttore di tubi spagnolo - L'obiettivo è sfruttare l'aumento della domanda dovuto alle nuove reti di distribuzione dell'idrogeno

8 gennaio 2024

Tosyali acquisisce un produttore di tubi spagnolo

L'obiettivo è sfruttare l'aumento della domanda dovuto alle nuove reti di distribuzione dell'idrogeno

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Tosyali: la siderurgia algerina accelera sull’export - Spedizioni verso Europa e Tunisia per 22mila tonnellate. Investimenti per prodotti ad alto valore aggiunto

15 gennaio 2026

Tosyali: la siderurgia algerina accelera sull’export

Spedizioni verso Europa e Tunisia per 22mila tonnellate. Investimenti per prodotti ad alto valore aggiunto

di Sarah Falsone
Salico, contratto con Tosyali per il nuovo stabilimento in Algeria - Due linee di finitura high-tech per l’impianto di laminazione a freddo di Orano. Entrata in funzione nel 2027

12 maggio 2025

Salico, contratto con Tosyali per il nuovo stabilimento in Algeria

Due linee di finitura high-tech per l’impianto di laminazione a freddo di Orano. Entrata in funzione nel 2027

di Sarah Falsone
Tosyali: piano di espansione da 5 miliardi di dollari - Il player turco vuole passare in 5 anni da 14 a 20 milioni di tonnellate di capacità produttiva

23 maggio 2024

Tosyali: piano di espansione da 5 miliardi di dollari

Il player turco vuole passare in 5 anni da 14 a 20 milioni di tonnellate di capacità produttiva

di Davide Lorenzini
Tosyali-Sinosteel, accordo per un nuovo impianto in Algeria - Tosyali Algérie punta a rafforzarsi come fornitore di acciai green in Europa, Medio Oriente e Nord Africa

8 aprile 2024

Tosyali-Sinosteel, accordo per un nuovo impianto in Algeria

Tosyali Algérie punta a rafforzarsi come fornitore di acciai green in Europa, Medio Oriente e Nord Africa

di Stefano Gennari
Tosyali acquisisce un produttore di tubi spagnolo - L'obiettivo è sfruttare l'aumento della domanda dovuto alle nuove reti di distribuzione dell'idrogeno

8 gennaio 2024

Tosyali acquisisce un produttore di tubi spagnolo

L'obiettivo è sfruttare l'aumento della domanda dovuto alle nuove reti di distribuzione dell'idrogeno

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026

 I nostri video

16 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il boom dell'export cinese di acciaio nel 2025, le ultima novità riguardanti l'ex ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio