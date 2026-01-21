Leadership e Innovazione per la Siderurgia del Futuro
Nasce il nuovo percorso formativo targato siderweb e Luiss Business School
21 gennaio 2026
Il settore siderurgico è al centro di una trasformazione profonda, guidata da innovazione tecnologica, nuove dinamiche competitive e obiettivi sempre più stringenti di sostenibilità. In questo scenario complesso, la capacità di leadership, la visione strategica e l’attitudine al cambiamento diventano leve decisive per il futuro delle imprese.
Per rispondere a queste sfide, siderweb, in collaborazione con Luiss Business School, lancia il nuovo Executive Programme “Acciaio al Femminile” Leadership e Innovazione per la Siderurgia del Futuro: un percorso formativo pensato per rafforzare le competenze manageriali e innovative delle professioniste e dei talenti del settore.
Il programma si rivolge a professioniste, manager, quadri e talenti emergenti della filiera siderurgica che desiderano consolidare strumenti di gestione, capacità decisionali e modelli di leadership in grado di interpretare e guidare il cambiamento.
Il percorso si svolgerà da marzo a novembre 2026 e prevede 6 incontri in presenza, per un totale di 24 ore di formazione manageriale.
Contenuti
-
Dalla visione alla strategia: innovare guidando l’impresa
-
Complex Problem Solving: risk assessment e decision making
-
Le nuove sfide della siderurgia: scenari competitivi e tecnologie
-
Leadership trasformativa
-
Leadership inclusiva
-
Project Work: pensare e creare nel presente
I contenuti sono progettati per fornire strumenti immediatamente spendibili nella realtà aziendale, valorizzando il confronto tra partecipanti e docenti.
Informazioni utili
-
Periodo: marzo–novembre 2026
-
Giorno e orario: venerdì, dalle 10:00 alle 14:00
-
Durata: 6 incontri in presenza
-
4 incontri presso Luiss Business School – sede di Milano
-
2 incontri in occasione degli eventi siderweb FORUM 2026 e Bilanci d’Acciaio
-
-
Investimento formativo: € 2.500 + IVA
Sponsorizzazioni
Le aziende che desiderano sostenere il progetto possono accedere a pacchetti di sponsorizzazione che garantiscono visibilità esclusiva e includono la quota di partecipazione al programma. Clic qui per maggiori informazioni.
