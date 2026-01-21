Mercati inossidabili: le prospettive per materie prime e piani

Dopo un 2025 complesso, il 2026 per il comparto dell’acciaio inox si è aperto con alcune incognite relative all’impatto del Cbam sul mercato europeo, alla risposta degli utilizzatori, centri servizio e trader e se la filiera recupererà le marginalità compresse negli ultimi due anni. Interrogativi al centro del prossimo webinar di siderweb «Mercati inossidabili», in programma martedì 27 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 12:30 sulla piattaforma Zoom.

L’appuntamento si aprirà con una presentazione dedicata ai numeri del comparto a cura di Arianna Ducoli (siderweb), seguita dal punto di vista di Egidio Bini (Marcegaglia) e Fulvio Orselli (Bicomet), intervistati da Stefano Ferrari (siderweb) sui mercati dei piani e derivati e delle materie prime.

PROGRAMMA:

Prima parte:

Arianna Ducoli (ANALYST & PROJECT OFFICER SIDERWEB)

Inox: numeri del mercato e andamento dei settori utilizzatori

Seconda parte:

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB) intervista: