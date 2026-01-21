SIDERWEB - La community dell'acciaio

Zaporizhstal ha ampliato la gamma di coils in acciaio nel 2025

Nuovi prodotti laminati a caldo e a freddo per edilizia e meccanica. Previste 11 nuove tipologie di prodotto per il 2026

21 gennaio 2026

Zaporizhstal sospende la produzione - Blackout d’emergenza dopo il raid del 7 gennaio. «Ripartenza possibile solo dopo il ripristino della fornitura»

9 gennaio 2026

Zaporizhstal sospende la produzione

Blackout d’emergenza dopo il raid del 7 gennaio. «Ripartenza possibile solo dopo il ripristino della fornitura»

di Sarah Falsone
Metinvest: completati gli interventi a Zaporizhstal - Le manutenzioni hanno riguardato l’altoforno n. 3 e i reparti di laminazione

24 novembre 2025

Metinvest: completati gli interventi a Zaporizhstal

Le manutenzioni hanno riguardato l’altoforno n. 3 e i reparti di laminazione

di Federico Fusca
Metinvest, produzione in crescita per Zaporizhstal - In aumento l’output gennaio-agosto di ghisa, acciaio grezzo e prodotti laminati

3 settembre 2025

Metinvest, produzione in crescita per Zaporizhstal

In aumento l’output gennaio-agosto di ghisa, acciaio grezzo e prodotti laminati

di Federico Fusca
Metinvest investe a Zaporizhstal - L’azienda ucraina ha aumentato il budget per il 2025 dedicato al rinnovamento dell’acciaieria

26 agosto 2025

Metinvest investe a Zaporizhstal

L’azienda ucraina ha aumentato il budget per il 2025 dedicato al rinnovamento dell’acciaieria

di Federico Fusca
Zaporizhstal aumenta la produzione nel primo semestre 2025 - +7,1% per i laminati, crescono anche acciaio grezzo e ghisa. Investimenti previsti per 28,3 milioni di dollari nel 2025

3 luglio 2025

Zaporizhstal aumenta la produzione nel primo semestre 2025

+7,1% per i laminati, crescono anche acciaio grezzo e ghisa. Investimenti previsti per 28,3 milioni di dollari nel 2025

di Sarah Falsone
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

