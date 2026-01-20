SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Arvedi punta su Sap Cloud Erp e intelligenza artif...

Arvedi punta su Sap Cloud Erp e intelligenza artificiale

Il programma Aries e l’iniziativa Aria segnano un’evoluzione profonda del modello industriale del Gruppo

20 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Arvedi punta su Sap Cloud Erp e intelligenza artificiale - Il programma Aries e l’iniziativa Aria segnano un’evoluzione profonda del modello industriale del Gruppo

20 gennaio 2026

Arvedi punta su Sap Cloud Erp e intelligenza artificiale

Il programma Aries e l’iniziativa Aria segnano un’evoluzione profonda del modello industriale del Gruppo

di Francesca Torricelli
900 milioni di finanziamenti per Gruppo Arvedi - L’obiettivo è sostenere sostenere gli investimenti, lo sviluppo industriale e la transizione energetica

25 giugno 2025

900 milioni di finanziamenti per Gruppo Arvedi

L’obiettivo è sostenere sostenere gli investimenti, lo sviluppo industriale e la transizione energetica

di Sarah Falsone
Primetals: nuova commessa per Shanxi Jingang - Al produttore cinese un impianto di colata e laminazione bramme basato su tecnologia Arvedi ESP

29 settembre 2025

Primetals: nuova commessa per Shanxi Jingang

Al produttore cinese un impianto di colata e laminazione bramme basato su tecnologia Arvedi ESP

di Redazione siderweb
Arvedi Ast: «L'Europa protegga la siderurgia europea» - Sala: «Necessario rivedere le misure di salvaguardia»

9 maggio 2025

Arvedi Ast: «L'Europa protegga la siderurgia europea»

Sala: «Necessario rivedere le misure di salvaguardia»

di Paola Gregorio
Arvedi Tubi Acciaio: ricavi a quota 479 milioni - Nel 2024 migliora la situazione finanziaria e patrimoniale

10 settembre 2025

Arvedi Tubi Acciaio: ricavi a quota 479 milioni

Nel 2024 migliora la situazione finanziaria e patrimoniale

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026

 I nostri video

16 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il boom dell'export cinese di acciaio nel 2025, le ultima novità riguardanti l'ex ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio