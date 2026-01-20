SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Industria Uk: «Il Cbam accelererà il declino indus...

Industria Uk: «Il Cbam accelererà il declino industriale anglosassone»

I settori siderurgico, cementiero e chimico hanno avvertito il Governo degli svantaggi per i produttori britannici

20 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Uk, la crisi di Liberty Steel torna al centro della cronaca - A fare notizia è l’impossibilità del sito scozzese di Dalzell di portare a termine una commessa nel settore della Difesa

19 gennaio 2026

Uk, la crisi di Liberty Steel torna al centro della cronaca

A fare notizia è l’impossibilità del sito scozzese di Dalzell di portare a termine una commessa nel settore della Difesa

di Federico Fusca
Ue-Uk: al via i negoziati sul mercato unico del carbonio - Dalla prossima settimana inizieranno gli incontri per creare un sistema comune di scambio delle emissioni

15 gennaio 2026

Ue-Uk: al via i negoziati sul mercato unico del carbonio

Dalla prossima settimana inizieranno gli incontri per creare un sistema comune di scambio delle emissioni

di Federico Fusca
Rumor: AGSI tra i potenziali interessati a Speciality Steels UK - Secondo Sky News, il gruppo si sarebbe fatto avanti nella procedura di vendita della società in liquidazione

12 gennaio 2026

Rumor: AGSI tra i potenziali interessati a Speciality Steels UK

Secondo Sky News, il gruppo si sarebbe fatto avanti nella procedura di vendita della società in liquidazione

di Sarah Falsone
Salvaguardia Uk: tolta l’esenzione per il tondo vietnamita - I prodotti provenienti dal Paese del Sud-est asiatico rientreranno nella quota Altri Paesi

8 gennaio 2026

Salvaguardia Uk: tolta l’esenzione per il tondo vietnamita

I prodotti provenienti dal Paese del Sud-est asiatico rientreranno nella quota Altri Paesi

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Uk, la crisi di Liberty Steel torna al centro della cronaca - A fare notizia è l’impossibilità del sito scozzese di Dalzell di portare a termine una commessa nel settore della Difesa

19 gennaio 2026

Uk, la crisi di Liberty Steel torna al centro della cronaca

A fare notizia è l’impossibilità del sito scozzese di Dalzell di portare a termine una commessa nel settore della Difesa

di Federico Fusca
Ue-Uk: al via i negoziati sul mercato unico del carbonio - Dalla prossima settimana inizieranno gli incontri per creare un sistema comune di scambio delle emissioni

15 gennaio 2026

Ue-Uk: al via i negoziati sul mercato unico del carbonio

Dalla prossima settimana inizieranno gli incontri per creare un sistema comune di scambio delle emissioni

di Federico Fusca
Rumor: AGSI tra i potenziali interessati a Speciality Steels UK - Secondo Sky News, il gruppo si sarebbe fatto avanti nella procedura di vendita della società in liquidazione

12 gennaio 2026

Rumor: AGSI tra i potenziali interessati a Speciality Steels UK

Secondo Sky News, il gruppo si sarebbe fatto avanti nella procedura di vendita della società in liquidazione

di Sarah Falsone
Salvaguardia Uk: tolta l’esenzione per il tondo vietnamita - I prodotti provenienti dal Paese del Sud-est asiatico rientreranno nella quota Altri Paesi

8 gennaio 2026

Salvaguardia Uk: tolta l’esenzione per il tondo vietnamita

I prodotti provenienti dal Paese del Sud-est asiatico rientreranno nella quota Altri Paesi

di Federico Fusca
Industria Uk: «Il Cbam accelererà il declino industriale anglosassone» - I settori siderurgico, cementiero e chimico hanno avvertito il Governo degli svantaggi per i produttori britannici

20 gennaio 2026

Industria Uk: «Il Cbam accelererà il declino industriale anglosassone»

I settori siderurgico, cementiero e chimico hanno avvertito il Governo degli svantaggi per i produttori britannici

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026

 I nostri video

16 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il boom dell'export cinese di acciaio nel 2025, le ultima novità riguardanti l'ex ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio