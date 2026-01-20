SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Frichateaf, il progetto ArcelorMittal per valorizz...

Frichateaf, il progetto ArcelorMittal per valorizzare il rottame ferroso

Obiettivo: migliorare la qualità con tecnologie di frizione, riducendo consumi energetici, scarti ed emissioni di CO₂

20 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Frichateaf, il progetto ArcelorMittal per valorizzare il rottame ferroso - Obiettivo: migliorare la qualità con tecnologie di frizione, riducendo consumi energetici, scarti ed emissioni di CO₂

20 gennaio 2026

Frichateaf, il progetto ArcelorMittal per valorizzare il rottame ferroso

Obiettivo: migliorare la qualità con tecnologie di frizione, riducendo consumi energetici, scarti ed emissioni di CO₂

di Sarah Falsone
Fives: primo progetto di arricchimento con ossigeno Premix - Il sistema installato presso SN Maia Siderurgia Nacional migliora la combustione e riduce il consumo di gas naturale

21 maggio 2025

Fives: primo progetto di arricchimento con ossigeno Premix

Il sistema installato presso SN Maia Siderurgia Nacional migliora la combustione e riduce il consumo di gas naturale

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Poland investe nel fotovoltaico a Świętochłowice - L'impianto da 1 MW entrerà in funzione nel 2026, parte di un pacchetto da 11,5 milioni di euro

11 settembre 2025

ArcelorMittal Poland investe nel fotovoltaico a Świętochłowice

L'impianto da 1 MW entrerà in funzione nel 2026, parte di un pacchetto da 11,5 milioni di euro

di Sarah Falsone
ArcelorMittal: «Il futuro sostenibile dell’acciaio è già qui con XCarb» - Tondo: la gamma a basse emissioni del gruppo ha già ricevuto un riscontro «molto positivo»

13 maggio 2025

ArcelorMittal: «Il futuro sostenibile dell’acciaio è già qui con XCarb»

Tondo: la gamma a basse emissioni del gruppo ha già ricevuto un riscontro «molto positivo»

di Stefano Gennari
Mercati del rottame ferroso in affanno - La crisi di domanda riporta i prezzi turchi sui livelli di novembre 2020

22 settembre 2025

Mercati del rottame ferroso in affanno

La crisi di domanda riporta i prezzi turchi sui livelli di novembre 2020

di Achille Fornasini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026

 I nostri video

16 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il boom dell'export cinese di acciaio nel 2025, le ultima novità riguardanti l'ex ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio