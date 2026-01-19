SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. AdI, Bergamotto: «Con Afo4 operativo produzione a ...

AdI, Bergamotto: «Con Afo4 operativo produzione a 4 milioni di tonnellate»

La sottosegretaria alla Camera: «Avere impianti attivi è l'unica condizione che è stata posta da Flacks»

19 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Ex Ilva: 17 indagati per l’incidente di lunedì scorso - L' ipotesi di reato è omicidio colposo per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione norme antinfortunistiche

15 gennaio 2026

Ex Ilva: 17 indagati per l’incidente di lunedì scorso

L' ipotesi di reato è omicidio colposo per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione norme antinfortunistiche

di Gianmario Leone
Via libera del Senato al Decreto ex Ilva - Autorizza uso dei 108 milioni residui per la continuità operativa e prevede possibile finanziamento fino a 149 milioni

14 gennaio 2026

Via libera del Senato al Decreto ex Ilva

Autorizza uso dei 108 milioni residui per la continuità operativa e prevede possibile finanziamento fino a 149 milioni

di Gianmario Leone
Ex Ilva, possibile finanziamento fino a 149 milioni - Approvato emendamento al Dl: risorse per garantire la continuità produttiva se la cessione non si chiude entro il 30/01

13 gennaio 2026

Ex Ilva, possibile finanziamento fino a 149 milioni

Approvato emendamento al Dl: risorse per garantire la continuità produttiva se la cessione non si chiude entro il 30/01

di Gianmario Leone
Ex Ilva, incidente mortale a Taranto - Perde la vita un operaio precipitando durante un controllo alle valvole di un convertitore dell’Acciaieria 2

12 gennaio 2026

Ex Ilva, incidente mortale a Taranto

Perde la vita un operaio precipitando durante un controllo alle valvole di un convertitore dell’Acciaieria 2

di Gianmario Leone
Ex Ilva, Meloni: «No a proposte predatorie od opportunistiche» - La premier: «Nessun impegno vincolante finché non ci sarà chiarezza su piano industriale e tutela del lavoro»

9 gennaio 2026

Ex Ilva, Meloni: «No a proposte predatorie od opportunistiche»

La premier: «Nessun impegno vincolante finché non ci sarà chiarezza su piano industriale e tutela del lavoro»

di Gianmario Leone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva: 17 indagati per l’incidente di lunedì scorso - L' ipotesi di reato è omicidio colposo per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione norme antinfortunistiche

15 gennaio 2026

Ex Ilva: 17 indagati per l’incidente di lunedì scorso

L' ipotesi di reato è omicidio colposo per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione norme antinfortunistiche

di Gianmario Leone
Via libera del Senato al Decreto ex Ilva - Autorizza uso dei 108 milioni residui per la continuità operativa e prevede possibile finanziamento fino a 149 milioni

14 gennaio 2026

Via libera del Senato al Decreto ex Ilva

Autorizza uso dei 108 milioni residui per la continuità operativa e prevede possibile finanziamento fino a 149 milioni

di Gianmario Leone
Ex Ilva, possibile finanziamento fino a 149 milioni - Approvato emendamento al Dl: risorse per garantire la continuità produttiva se la cessione non si chiude entro il 30/01

13 gennaio 2026

Ex Ilva, possibile finanziamento fino a 149 milioni

Approvato emendamento al Dl: risorse per garantire la continuità produttiva se la cessione non si chiude entro il 30/01

di Gianmario Leone
Ex Ilva, incidente mortale a Taranto - Perde la vita un operaio precipitando durante un controllo alle valvole di un convertitore dell’Acciaieria 2

12 gennaio 2026

Ex Ilva, incidente mortale a Taranto

Perde la vita un operaio precipitando durante un controllo alle valvole di un convertitore dell’Acciaieria 2

di Gianmario Leone
Ex Ilva, Meloni: «No a proposte predatorie od opportunistiche» - La premier: «Nessun impegno vincolante finché non ci sarà chiarezza su piano industriale e tutela del lavoro»

9 gennaio 2026

Ex Ilva, Meloni: «No a proposte predatorie od opportunistiche»

La premier: «Nessun impegno vincolante finché non ci sarà chiarezza su piano industriale e tutela del lavoro»

di Gianmario Leone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026

 I nostri video

16 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il boom dell'export cinese di acciaio nel 2025, le ultima novità riguardanti l'ex ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio