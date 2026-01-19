SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Usa, Tenaris ha portato a termine gli interventi a...

Usa, Tenaris ha portato a termine gli interventi a Koppel

Investimento da 2,1 milioni di dollari che ha interessato le linee di trattamento termico e rifinitura

19 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Tenaris avvia la seconda tranche del buyback da 1,2 miliardi - L’operazione partirà il 3 novembre 2025 e si concluderà entro il 30 aprile 2026

3 novembre 2025

Tenaris avvia la seconda tranche del buyback da 1,2 miliardi

L’operazione partirà il 3 novembre 2025 e si concluderà entro il 30 aprile 2026

di Sarah Falsone
Tenaris: fatturato in leggero aumento, utili in lieve calo - Nel terzo trimestre 2025 in crescita anche le vendite e l’Ebitda

30 ottobre 2025

Tenaris: fatturato in leggero aumento, utili in lieve calo

Nel terzo trimestre 2025 in crescita anche le vendite e l’Ebitda

di Federico Fusca
Nuova commessa da Petrobras per Tenaris - Saranno forniti tubi e rivestimenti per i progetti offshore brasiliani di Pre-Salt e Margine Equatoriale

28 ottobre 2025

Nuova commessa da Petrobras per Tenaris

Saranno forniti tubi e rivestimenti per i progetti offshore brasiliani di Pre-Salt e Margine Equatoriale

di Federico Fusca
Tenaris chiude la prima tranche del buyback da 1,2 miliardi di dollari - La società ha riacquistato 33 milioni di azioni, pari al 3,08% del capitale, per circa 600 milioni di dollari

1 ottobre 2025

Tenaris chiude la prima tranche del buyback da 1,2 miliardi di dollari

La società ha riacquistato 33 milioni di azioni, pari al 3,08% del capitale, per circa 600 milioni di dollari

di Sarah Falsone
Tenaris parteciperà al progetto petrolifero Búzios 11 - Il sito di Dalmine fornirà 18mila tonnellate di tubi senza saldatura

12 settembre 2025

Tenaris parteciperà al progetto petrolifero Búzios 11

Il sito di Dalmine fornirà 18mila tonnellate di tubi senza saldatura

di Redazione siderweb
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Tenaris avvia la seconda tranche del buyback da 1,2 miliardi - L’operazione partirà il 3 novembre 2025 e si concluderà entro il 30 aprile 2026

3 novembre 2025

Tenaris avvia la seconda tranche del buyback da 1,2 miliardi

L’operazione partirà il 3 novembre 2025 e si concluderà entro il 30 aprile 2026

di Sarah Falsone
Tenaris: fatturato in leggero aumento, utili in lieve calo - Nel terzo trimestre 2025 in crescita anche le vendite e l’Ebitda

30 ottobre 2025

Tenaris: fatturato in leggero aumento, utili in lieve calo

Nel terzo trimestre 2025 in crescita anche le vendite e l’Ebitda

di Federico Fusca
Nuova commessa da Petrobras per Tenaris - Saranno forniti tubi e rivestimenti per i progetti offshore brasiliani di Pre-Salt e Margine Equatoriale

28 ottobre 2025

Nuova commessa da Petrobras per Tenaris

Saranno forniti tubi e rivestimenti per i progetti offshore brasiliani di Pre-Salt e Margine Equatoriale

di Federico Fusca
Tenaris chiude la prima tranche del buyback da 1,2 miliardi di dollari - La società ha riacquistato 33 milioni di azioni, pari al 3,08% del capitale, per circa 600 milioni di dollari

1 ottobre 2025

Tenaris chiude la prima tranche del buyback da 1,2 miliardi di dollari

La società ha riacquistato 33 milioni di azioni, pari al 3,08% del capitale, per circa 600 milioni di dollari

di Sarah Falsone
Tenaris parteciperà al progetto petrolifero Búzios 11 - Il sito di Dalmine fornirà 18mila tonnellate di tubi senza saldatura

12 settembre 2025

Tenaris parteciperà al progetto petrolifero Búzios 11

Il sito di Dalmine fornirà 18mila tonnellate di tubi senza saldatura

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026

 I nostri video

16 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il boom dell'export cinese di acciaio nel 2025, le ultima novità riguardanti l'ex ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio