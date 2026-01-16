SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Qualità e sicurezza, come Posco applica l’IA e la ...

Qualità e sicurezza, come Posco applica l’IA e la robotica

Per sostituire alcune operazioni umane ad alto rischio, il colosso coreano ha installato nuovi sistemi tecnologici

16 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Posco investe in Persona AI - L’obiettivo è sviluppare robot umanoidi per sostituire gli addetti nei processi manuali ad alto rischio

8 gennaio 2026

Posco investe in Persona AI

L’obiettivo è sviluppare robot umanoidi per sostituire gli addetti nei processi manuali ad alto rischio

di Federico Fusca
POSCO avvia la costruzione del progetto HyREX - L’impianto dimostrativo utilizza idrogeno per la produzione di acciaio a emissioni zero. Riavviato FINEX n. 3 a Pohang

19 dicembre 2025

POSCO avvia la costruzione del progetto HyREX

L’impianto dimostrativo utilizza idrogeno per la produzione di acciaio a emissioni zero. Riavviato FINEX n. 3 a Pohang

di Sarah Falsone
Posco: partecipazione del 20% nell'acciaieria Hyundai in Louisiana - Il player sudcoreano investirà circa 580 milioni di dollari

17 dicembre 2025

Posco: partecipazione del 20% nell'acciaieria Hyundai in Louisiana

Il player sudcoreano investirà circa 580 milioni di dollari

di Stefano Gennari
POSCO entra nel progetto Alaska LNG con Glenfarne - Intesa strategica su acciaio, forniture di GNL per 1 milione di tonnellate annue e investimento di capitale

5 dicembre 2025

POSCO entra nel progetto Alaska LNG con Glenfarne

Intesa strategica su acciaio, forniture di GNL per 1 milione di tonnellate annue e investimento di capitale

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Posco investe in Persona AI - L’obiettivo è sviluppare robot umanoidi per sostituire gli addetti nei processi manuali ad alto rischio

8 gennaio 2026

Posco investe in Persona AI

L’obiettivo è sviluppare robot umanoidi per sostituire gli addetti nei processi manuali ad alto rischio

di Federico Fusca
POSCO avvia la costruzione del progetto HyREX - L’impianto dimostrativo utilizza idrogeno per la produzione di acciaio a emissioni zero. Riavviato FINEX n. 3 a Pohang

19 dicembre 2025

POSCO avvia la costruzione del progetto HyREX

L’impianto dimostrativo utilizza idrogeno per la produzione di acciaio a emissioni zero. Riavviato FINEX n. 3 a Pohang

di Sarah Falsone
Posco: partecipazione del 20% nell'acciaieria Hyundai in Louisiana - Il player sudcoreano investirà circa 580 milioni di dollari

17 dicembre 2025

Posco: partecipazione del 20% nell'acciaieria Hyundai in Louisiana

Il player sudcoreano investirà circa 580 milioni di dollari

di Stefano Gennari
POSCO entra nel progetto Alaska LNG con Glenfarne - Intesa strategica su acciaio, forniture di GNL per 1 milione di tonnellate annue e investimento di capitale

5 dicembre 2025

POSCO entra nel progetto Alaska LNG con Glenfarne

Intesa strategica su acciaio, forniture di GNL per 1 milione di tonnellate annue e investimento di capitale

di Sarah Falsone
Qualità e sicurezza, come Posco applica l’IA e la robotica - Per sostituire alcune operazioni umane ad alto rischio, il colosso coreano ha installato nuovi sistemi tecnologici

16 gennaio 2026

Qualità e sicurezza, come Posco applica l’IA e la robotica

Per sostituire alcune operazioni umane ad alto rischio, il colosso coreano ha installato nuovi sistemi tecnologici

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026

 I nostri video

16 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il boom dell'export cinese di acciaio nel 2025, le ultima novità riguardanti l'ex ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio