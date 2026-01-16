SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: export cinese, ex Ilva e Cbam

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

16 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il boom dell'export cinese di acciaio nel 2025, le ultima novità riguardanti l'ex Ilva e i primi numeri del Cbam dopo l'avvio della fase definitiva.

S. G.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Gennari


SPECIALI

18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio