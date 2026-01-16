siderweb TG: export cinese, ex Ilva e Cbam
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
16 gennaio 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il boom dell'export cinese di acciaio nel 2025, le ultima novità riguardanti l'ex Ilva e i primi numeri del Cbam dopo l'avvio della fase definitiva.
MERCATI
-
16 gennaio 2026
Rottame: avvio d'anno in tensione, ma resta il nodo della visibilità
Scenario di inizio anno condizionato da bassa offerta, ripartenze graduali e contesto internazionale
-
15 gennaio 2026
Ferroleghe: il 2026 inizia in rialzo
Le tensioni geopolitiche e la domanda del comparto della difesa mettono sotto pressione i prezzi
-
15 gennaio 2026
Lingotti: 2026 iniziato sulla scia del 2025
Incertezza geopolitica, domanda scarsa e rialzi delle ferroleghe continuano a frenare il mercato
-
14 gennaio 2026
Tondo: mercato fermo a inizio anno
Prezzi stabili, ma cresce la pressione per una risalita
-
14 gennaio 2026
Lamiere da treno: pressione rialzista dai rilaminatori
Prezzi consolidati su livelli più alti rispetto a dicembre. Rialzi anche al commercio
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026
16 gennaio 2026
