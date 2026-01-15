SIDERWEB - La community dell'acciaio

Ex Ilva: 17 indagati per l’incidente di lunedì scorso

L' ipotesi di reato è omicidio colposo per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione norme antinfortunistiche

15 gennaio 2026

Via libera del Senato al Decreto ex Ilva - Autorizza uso dei 108 milioni residui per la continuità operativa e prevede possibile finanziamento fino a 149 milioni

14 gennaio 2026

Via libera del Senato al Decreto ex Ilva

Autorizza uso dei 108 milioni residui per la continuità operativa e prevede possibile finanziamento fino a 149 milioni

di Gianmario Leone
AdI, Urso: «Assegnazione a chi ha intenzione di investire nel rilancio» - Secondo il ministro, da Taranto passa la «via della piena decarbonizzazione della siderurgia italiana»

13 gennaio 2026

AdI, Urso: «Assegnazione a chi ha intenzione di investire nel rilancio»

Secondo il ministro, da Taranto passa la «via della piena decarbonizzazione della siderurgia italiana»

di Gianmario Leone
Ex Ilva, possibile finanziamento fino a 149 milioni - Approvato emendamento al Dl: risorse per garantire la continuità produttiva se la cessione non si chiude entro il 30/01

13 gennaio 2026

Ex Ilva, possibile finanziamento fino a 149 milioni

Approvato emendamento al Dl: risorse per garantire la continuità produttiva se la cessione non si chiude entro il 30/01

di Gianmario Leone
AdI, i commissari fanno causa ad ArcelorMittal - «Impianti lasciati in stato di totale abbandono e decadimento». La richiesta di risarcimento è di 7 miliardi di euro

13 gennaio 2026

AdI, i commissari fanno causa ad ArcelorMittal

«Impianti lasciati in stato di totale abbandono e decadimento». La richiesta di risarcimento è di 7 miliardi di euro

di Gianmario Leone
Ex Ilva, incidente mortale a Taranto - Perde la vita un operaio precipitando durante un controllo alle valvole di un convertitore dell’Acciaieria 2

12 gennaio 2026

Ex Ilva, incidente mortale a Taranto

Perde la vita un operaio precipitando durante un controllo alle valvole di un convertitore dell’Acciaieria 2

di Gianmario Leone
I NOSTRI VIDEO

L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni
FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026?
siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026
SPECIALI

18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni

13 gennaio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio