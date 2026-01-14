GMH Gruppe dà vita a un nuovo gruppo di open-die forging
Un'entità industriale che nasce dall’integrazione di Kind & Co, Buderus Edelstahl e Schmiedewerke Gröditz
14 gennaio 2026
Benvenuto nel mondo siderweb
Login
Inserisci qui le tue credenziali di accesso:
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.
Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.
MERCATI
-
15 gennaio 2026
Ferroleghe: il 2026 inizia in rialzo
Le tensioni geopolitiche e la domanda del comparto della difesa mettono sotto pressione i prezzi
-
15 gennaio 2026
Lingotti: 2026 iniziato sulla scia del 2025
Incertezza geopolitica, domanda scarsa e rialzi delle ferroleghe continuano a frenare il mercato
-
14 gennaio 2026
Tondo: mercato fermo a inizio anno
Prezzi stabili, ma cresce la pressione per una risalita
-
14 gennaio 2026
Lamiere da treno: pressione rialzista dai rilaminatori
Prezzi consolidati su livelli più alti rispetto a dicembre. Rialzi anche al commercio
-
14 gennaio 2026
Bramme: il Cbam spinge i prezzi verso l’alto
Anche i player brasiliani alzano le quotazioni. Mercato in fase interlocutoria
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni
13 gennaio 2026
"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
Lascia un Commento