SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. GMH Gruppe dà vita a un nuovo gruppo di open-die f...

GMH Gruppe dà vita a un nuovo gruppo di open-die forging

Un'entità industriale che nasce dall’integrazione di Kind & Co, Buderus Edelstahl e Schmiedewerke Gröditz

14 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

GMH Gruppe inaugura il laminatoio firmato Kocks - Investimento da 26 milioni di euro per maggiore flessibilità, precisione e affidabilità

24 novembre 2025

GMH Gruppe inaugura il laminatoio firmato Kocks

Investimento da 26 milioni di euro per maggiore flessibilità, precisione e affidabilità

di Sarah Falsone
GMH completa l’acquisizione di due divisioni di Buderus Edelstahl - Soddisfatte le condizioni di closing e ricevute le approvazioni, «l’operazioni è ora legalmente conclusa»

3 novembre 2025

GMH completa l’acquisizione di due divisioni di Buderus Edelstahl

Soddisfatte le condizioni di closing e ricevute le approvazioni, «l’operazioni è ora legalmente conclusa»

di Federico Fusca
GMH Gruppe completa la ristrutturazione - Nuova struttura sotto GMH Gruppe SE & Co. KG, focus su economia circolare, acciaio verde e forgiati

27 ottobre 2025

GMH Gruppe completa la ristrutturazione

Nuova struttura sotto GMH Gruppe SE & Co. KG, focus su economia circolare, acciaio verde e forgiati

di Sarah Falsone
Volkswagen utilizzerà acciai speciali green - Firmato un accordo di fornitura con Georgsmarienhütte (GMH) per i prodotti della linea Green Power Premium Steel

21 ottobre 2025

Volkswagen utilizzerà acciai speciali green

Firmato un accordo di fornitura con Georgsmarienhütte (GMH) per i prodotti della linea Green Power Premium Steel

di Federico Fusca
A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl - Rilevati i business laminazione a caldo e lavorazione meccanica, incluso il trattamento termico

27 agosto 2025

A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl

Rilevati i business laminazione a caldo e lavorazione meccanica, incluso il trattamento termico

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

GMH Gruppe inaugura il laminatoio firmato Kocks - Investimento da 26 milioni di euro per maggiore flessibilità, precisione e affidabilità

24 novembre 2025

GMH Gruppe inaugura il laminatoio firmato Kocks

Investimento da 26 milioni di euro per maggiore flessibilità, precisione e affidabilità

di Sarah Falsone
GMH completa l’acquisizione di due divisioni di Buderus Edelstahl - Soddisfatte le condizioni di closing e ricevute le approvazioni, «l’operazioni è ora legalmente conclusa»

3 novembre 2025

GMH completa l’acquisizione di due divisioni di Buderus Edelstahl

Soddisfatte le condizioni di closing e ricevute le approvazioni, «l’operazioni è ora legalmente conclusa»

di Federico Fusca
GMH Gruppe completa la ristrutturazione - Nuova struttura sotto GMH Gruppe SE & Co. KG, focus su economia circolare, acciaio verde e forgiati

27 ottobre 2025

GMH Gruppe completa la ristrutturazione

Nuova struttura sotto GMH Gruppe SE & Co. KG, focus su economia circolare, acciaio verde e forgiati

di Sarah Falsone
Volkswagen utilizzerà acciai speciali green - Firmato un accordo di fornitura con Georgsmarienhütte (GMH) per i prodotti della linea Green Power Premium Steel

21 ottobre 2025

Volkswagen utilizzerà acciai speciali green

Firmato un accordo di fornitura con Georgsmarienhütte (GMH) per i prodotti della linea Green Power Premium Steel

di Federico Fusca
A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl - Rilevati i business laminazione a caldo e lavorazione meccanica, incluso il trattamento termico

27 agosto 2025

A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl

Rilevati i business laminazione a caldo e lavorazione meccanica, incluso il trattamento termico

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni

 I nostri video

13 gennaio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio