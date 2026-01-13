SIDERWEB - La community dell'acciaio

Tata Steel avvia la trasformazione di Port Talbot

Iniziati i lavori preparatori per uno dei più grandi forni elettrici al mondo

13 gennaio 2026

di Stefano Gennari
Tata Steel UK avvia la costruzione del nuovo Eaf a Port Talbot - Con un investimento da 1,25 miliardi di sterline, il forno ridurrà le emissioni del 90% e sosterrà l’occupazione

14 luglio 2025

Tata Steel UK avvia la costruzione del nuovo Eaf a Port Talbot

Con un investimento da 1,25 miliardi di sterline, il forno ridurrà le emissioni del 90% e sosterrà l’occupazione

di Sarah Falsone
Tata Steel UK avvia i lavori per la nuova linea di decapaggio a Port Talbot - Parte l’investimento da 1,25 miliardi di sterline per la siderurgia a basse emissioni

1 ottobre 2025

Tata Steel UK avvia i lavori per la nuova linea di decapaggio a Port Talbot

Parte l’investimento da 1,25 miliardi di sterline per la siderurgia a basse emissioni

di Sarah Falsone
Celsa cede gli asset in Scandinavia e Uk a Sev.en Global Investments - Il gruppo spagnolo ridurrà il debito. Le società acquisite saranno ribrandizzate sotto il nome 7 Steel

15 aprile 2025

Celsa cede gli asset in Scandinavia e Uk a Sev.en Global Investments

Il gruppo spagnolo ridurrà il debito. Le società acquisite saranno ribrandizzate sotto il nome 7 Steel

di Sarah Falsone
Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel - L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

29 maggio 2025

Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel

L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

di Gianfranco Tosini
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni

13 gennaio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio