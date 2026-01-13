Hoa Phat chiude il 2025 con numeri record
Boom di produzione e vendite, spinta dalla linea HRC2 entrata in funzione lo scorso settembre
13 gennaio 2026
Benvenuto nel mondo siderweb
Login
Inserisci qui le tue credenziali di accesso:
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.
Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.
MERCATI
-
12 gennaio 2026
Coils: prezzi più rigidi, scambi ancora lenti
Acciaierie in spinta, compratori cauti: il 2026 parte lento ma più "teso"
-
9 gennaio 2026
Rottame, la Turchia riparte da 370+ $/t CFR
Il sentiment è rimasto improntato alla tenuta. Le acciaierie turche accelerano però sulla diversificazione degli input
-
19 dicembre 2025
Lamiere da treno: il Cbam porta i prezzi all’insù
Importazioni fuori gioco a causa della carbon tax, unita a quote di Salvaguardia e tempi di consegna lunghi
-
19 dicembre 2025
Tubi: tra incertezze e aumenti imminenti
Il settore si prepara agli effetti del Cbam, dei dazi e delle nuove normative
-
19 dicembre 2025
Acciai speciali lunghi: aria di aumenti
Cresce la tensione sul versante dei prezzi
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni
13 gennaio 2026
"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
Lascia un Commento