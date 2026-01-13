L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni
La settima puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori
13 gennaio 2026
La settima puntata del video-podcast "L’altro volto dell’acciaio" è dedicata a Francesco Manni, presidente di Manni Group. L’episodio ripercorre le origini del gruppo, nato nel secondo dopoguerra grazie all’intuizione di Luigi e Giuseppe Manni, e ne racconta l’evoluzione fino ad oggi. Al centro del racconto, la visione imprenditoriale di Francesco Manni – ispirata anche dalle sue passioni sportive – che guida oggi un gruppo internazionale impegnato nell’innovazione delle costruzioni in acciaio e in una sostenibilità concreta e misurabile.
MERCATI
-
12 gennaio 2026
Coils: prezzi più rigidi, scambi ancora lenti
Acciaierie in spinta, compratori cauti: il 2026 parte lento ma più "teso"
-
9 gennaio 2026
Rottame, la Turchia riparte da 370+ $/t CFR
Il sentiment è rimasto improntato alla tenuta. Le acciaierie turche accelerano però sulla diversificazione degli input
-
19 dicembre 2025
Lamiere da treno: il Cbam porta i prezzi all’insù
Importazioni fuori gioco a causa della carbon tax, unita a quote di Salvaguardia e tempi di consegna lunghi
-
19 dicembre 2025
Tubi: tra incertezze e aumenti imminenti
Il settore si prepara agli effetti del Cbam, dei dazi e delle nuove normative
-
19 dicembre 2025
Acciai speciali lunghi: aria di aumenti
Cresce la tensione sul versante dei prezzi
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
