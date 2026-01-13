L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni

La settima puntata del video-podcast "L’altro volto dell’acciaio" è dedicata a Francesco Manni, presidente di Manni Group. L’episodio ripercorre le origini del gruppo, nato nel secondo dopoguerra grazie all’intuizione di Luigi e Giuseppe Manni, e ne racconta l’evoluzione fino ad oggi. Al centro del racconto, la visione imprenditoriale di Francesco Manni – ispirata anche dalle sue passioni sportive – che guida oggi un gruppo internazionale impegnato nell’innovazione delle costruzioni in acciaio e in una sostenibilità concreta e misurabile.