  3. L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni

L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni

La settima puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

13 gennaio 2026

La settima puntata del video-podcast "L’altro volto dell’acciaio" è dedicata a Francesco Manni, presidente di Manni Group. L’episodio ripercorre le origini del gruppo, nato nel secondo dopoguerra grazie all’intuizione di Luigi e Giuseppe Manni, e ne racconta l’evoluzione fino ad oggi. Al centro del racconto, la visione imprenditoriale di Francesco Manni – ispirata anche dalle sue passioni sportive – che guida oggi un gruppo internazionale impegnato nell’innovazione delle costruzioni in acciaio e in una sostenibilità concreta e misurabile.

 
R. S.   
