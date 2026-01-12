SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ex Ilva, incidente mortale a Taranto

Ex Ilva, incidente mortale a Taranto

Perde la vita un operaio precipitando durante un controllo alle valvole di un convertitore dell’Acciaieria 2

12 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Ex Ilva, possibile finanziamento fino a 149 milioni - Approvato emendamento al Dl: risorse per garantire la continuità produttiva se la cessione non si chiude entro il 30/01

13 gennaio 2026

Ex Ilva, possibile finanziamento fino a 149 milioni

Approvato emendamento al Dl: risorse per garantire la continuità produttiva se la cessione non si chiude entro il 30/01

di Gianmario Leone
Ex Ilva, Meloni: «No a proposte predatorie od opportunistiche» - La premier: «Nessun impegno vincolante finché non ci sarà chiarezza su piano industriale e tutela del lavoro»

9 gennaio 2026

Ex Ilva, Meloni: «No a proposte predatorie od opportunistiche»

La premier: «Nessun impegno vincolante finché non ci sarà chiarezza su piano industriale e tutela del lavoro»

di Gianmario Leone
Adi, nuove risorse pubbliche in arrivo - Un emendamento al decreto Ilva stanzia altri 50 milioni di euro per garantire la continuità produttiva

9 gennaio 2026

Adi, nuove risorse pubbliche in arrivo

Un emendamento al decreto Ilva stanzia altri 50 milioni di euro per garantire la continuità produttiva

di Gianmario Leone
AdI, batterie di forni a coke ferme dal 21 gennaio - Possibile ripartenza dell’altoforno 2 tra fine gennaio e il mese di febbraio. Afo 1 rimane sotto sequestro

7 gennaio 2026

AdI, batterie di forni a coke ferme dal 21 gennaio

Possibile ripartenza dell’altoforno 2 tra fine gennaio e il mese di febbraio. Afo 1 rimane sotto sequestro

di Gianmario Leone
Ex Ilva: «Due forni elettrici e un altoforno per tornare a 6 milioni ton» - Michael Flacks a siderweb: squadra di 50 esperti, Dri/Hbi per gli Eaf e 8.500 posti di lavoro

7 gennaio 2026

Ex Ilva: «Due forni elettrici e un altoforno per tornare a 6 milioni ton»

Michael Flacks a siderweb: squadra di 50 esperti, Dri/Hbi per gli Eaf e 8.500 posti di lavoro

di Stefano Gennari
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

1 gennaio 2026

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
AdI, Quaranta: «Priorità è completare l’analisi delle offerte» - Il commissario ha sottolineato che «finché non sarà una trattativa esclusiva, potranno giungere offerte migliorative»

19 dicembre 2025

AdI, Quaranta: «Priorità è completare l’analisi delle offerte»

Il commissario ha sottolineato che «finché non sarà una trattativa esclusiva, potranno giungere offerte migliorative»

di Gianmario Leone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva, possibile finanziamento fino a 149 milioni - Approvato emendamento al Dl: risorse per garantire la continuità produttiva se la cessione non si chiude entro il 30/01

13 gennaio 2026

Ex Ilva, possibile finanziamento fino a 149 milioni

Approvato emendamento al Dl: risorse per garantire la continuità produttiva se la cessione non si chiude entro il 30/01

di Gianmario Leone
Ex Ilva, Meloni: «No a proposte predatorie od opportunistiche» - La premier: «Nessun impegno vincolante finché non ci sarà chiarezza su piano industriale e tutela del lavoro»

9 gennaio 2026

Ex Ilva, Meloni: «No a proposte predatorie od opportunistiche»

La premier: «Nessun impegno vincolante finché non ci sarà chiarezza su piano industriale e tutela del lavoro»

di Gianmario Leone
Adi, nuove risorse pubbliche in arrivo - Un emendamento al decreto Ilva stanzia altri 50 milioni di euro per garantire la continuità produttiva

9 gennaio 2026

Adi, nuove risorse pubbliche in arrivo

Un emendamento al decreto Ilva stanzia altri 50 milioni di euro per garantire la continuità produttiva

di Gianmario Leone
AdI, batterie di forni a coke ferme dal 21 gennaio - Possibile ripartenza dell’altoforno 2 tra fine gennaio e il mese di febbraio. Afo 1 rimane sotto sequestro

7 gennaio 2026

AdI, batterie di forni a coke ferme dal 21 gennaio

Possibile ripartenza dell’altoforno 2 tra fine gennaio e il mese di febbraio. Afo 1 rimane sotto sequestro

di Gianmario Leone
Ex Ilva: «Due forni elettrici e un altoforno per tornare a 6 milioni ton» - Michael Flacks a siderweb: squadra di 50 esperti, Dri/Hbi per gli Eaf e 8.500 posti di lavoro

7 gennaio 2026

Ex Ilva: «Due forni elettrici e un altoforno per tornare a 6 milioni ton»

Michael Flacks a siderweb: squadra di 50 esperti, Dri/Hbi per gli Eaf e 8.500 posti di lavoro

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni

 I nostri video

13 gennaio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio