Iberdrola, 60 GWh/anno di energia solare per Salzgitter

Il Ppa di 15 anni prevede 900 GWh complessivi destinati alla produzione di acciaio verde

12 gennaio 2026

Iberdrola España e Tubos Reunidos firmano un PPA - L’impianto fotovoltaico da 10 MW fornirà energia rinnovabile ai siti di Álava e Vizcaya

26 maggio 2025

Iberdrola España e Tubos Reunidos firmano un PPA

L’impianto fotovoltaico da 10 MW fornirà energia rinnovabile ai siti di Álava e Vizcaya

di Sarah Falsone
Ppa on-site tra Iberdrola e Ispadue - Un impianto fotovoltaico da 2,5 MWp fornirà energia green allo stabilimento di Sesto al Reghena (Pn)

20 febbraio 2025

Ppa on-site tra Iberdrola e Ispadue

Un impianto fotovoltaico da 2,5 MWp fornirà energia green allo stabilimento di Sesto al Reghena (Pn)

di Stefano Gennari
Agrati firma un Ppa con Iberdrola - L’accordo prevede la fornitura di energia green per i tre impianti francesi del gruppo

30 gennaio 2025

Agrati firma un Ppa con Iberdrola

L’accordo prevede la fornitura di energia green per i tre impianti francesi del gruppo

di Redazione siderweb
