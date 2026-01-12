SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Agenda: appuntamenti fieristici internazionali

Agenda: appuntamenti fieristici internazionali

Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

12 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Agenda: appuntamenti fieristici internazionali - Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

12 gennaio 2026

Agenda: appuntamenti fieristici internazionali

Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

di Sarah Falsone
Agenda: ultimo appuntamento dell’anno con MERCATO & DINTORNI - Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

9 dicembre 2025

Agenda: ultimo appuntamento dell’anno con MERCATO & DINTORNI

Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

di Sarah Falsone
Agenda: report e convegni - Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica in questa settimana

10 marzo 2025

Agenda: report e convegni

Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica in questa settimana

di Elisa Bonomelli
voestalpine HPM Italia presenta il nuovo report di sostenibilità - Al centro del documento eco2nboard, sistema proprietario per la quantificazione delle emissioni Scope 3 dei clienti

15 luglio 2025

voestalpine HPM Italia presenta il nuovo report di sostenibilità

Al centro del documento eco2nboard, sistema proprietario per la quantificazione delle emissioni Scope 3 dei clienti

di Stefano Gennari
Caro energia e acciaio: torna siderweb on air - Ne parliamo giovedì 23 gennaio dalle 11:00 in diretta con Marinoni Martin (ORI Martin) e Romani (Fedabo)

21 gennaio 2025

Caro energia e acciaio: torna siderweb on air

Ne parliamo giovedì 23 gennaio dalle 11:00 in diretta con Marinoni Martin (ORI Martin) e Romani (Fedabo)

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni

 I nostri video

13 gennaio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile relazioni ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio