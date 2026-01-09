SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Vallourec e Geostock, intesa su idrogeno e CCUS

Vallourec e Geostock, intesa su idrogeno e CCUS

Obiettivo: costruire una filiera energetica low-carbon efficiente, accelerando lo sviluppo di impianti e soluzioni green

9 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Vallourec, investimento da 48 milioni di dollari a Youngstown - La nuova linea di filettatura Premium aumenterà la capacità e rafforzerà la posizione nel mercato Usa

10 novembre 2025

Vallourec, investimento da 48 milioni di dollari a Youngstown

La nuova linea di filettatura Premium aumenterà la capacità e rafforzerà la posizione nel mercato Usa

di Sarah Falsone
Vallourec, seconda commessa per TotalEnergies - Il player francese fornirà oltre 30mila tonnellate di soluzioni OCTG per i progetti petroliferi in Iraq

7 novembre 2025

Vallourec, seconda commessa per TotalEnergies

Il player francese fornirà oltre 30mila tonnellate di soluzioni OCTG per i progetti petroliferi in Iraq

di Federico Fusca
Vallourec, nuova commessa da TechnipFMC - La fornitura riguarda oltre 20mila tonnellate di tubi senza saldatura

3 novembre 2025

Vallourec, nuova commessa da TechnipFMC

La fornitura riguarda oltre 20mila tonnellate di tubi senza saldatura

di Federico Fusca
Vallourec: nuova commessa da Petrobras - Il player francese fornirà 30 unità Submagnético Free Flow, la soluzione antincrostazione per tubi OCTG

2 ottobre 2025

Vallourec: nuova commessa da Petrobras

Il player francese fornirà 30 unità Submagnético Free Flow, la soluzione antincrostazione per tubi OCTG

di Federico Fusca
Vallourec si aggiudica una maxi fornitura per Petrobras - La commessa relativa a conduttore Octg potrà generare ricavi fino a 1 miliardo di dollari

12 settembre 2025

Vallourec si aggiudica una maxi fornitura per Petrobras

La commessa relativa a conduttore Octg potrà generare ricavi fino a 1 miliardo di dollari

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 Header siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Vallourec, investimento da 48 milioni di dollari a Youngstown - La nuova linea di filettatura Premium aumenterà la capacità e rafforzerà la posizione nel mercato Usa

10 novembre 2025

Vallourec, investimento da 48 milioni di dollari a Youngstown

La nuova linea di filettatura Premium aumenterà la capacità e rafforzerà la posizione nel mercato Usa

di Sarah Falsone
Vallourec, seconda commessa per TotalEnergies - Il player francese fornirà oltre 30mila tonnellate di soluzioni OCTG per i progetti petroliferi in Iraq

7 novembre 2025

Vallourec, seconda commessa per TotalEnergies

Il player francese fornirà oltre 30mila tonnellate di soluzioni OCTG per i progetti petroliferi in Iraq

di Federico Fusca
Vallourec, nuova commessa da TechnipFMC - La fornitura riguarda oltre 20mila tonnellate di tubi senza saldatura

3 novembre 2025

Vallourec, nuova commessa da TechnipFMC

La fornitura riguarda oltre 20mila tonnellate di tubi senza saldatura

di Federico Fusca
Vallourec: nuova commessa da Petrobras - Il player francese fornirà 30 unità Submagnético Free Flow, la soluzione antincrostazione per tubi OCTG

2 ottobre 2025

Vallourec: nuova commessa da Petrobras

Il player francese fornirà 30 unità Submagnético Free Flow, la soluzione antincrostazione per tubi OCTG

di Federico Fusca
Vallourec si aggiudica una maxi fornitura per Petrobras - La commessa relativa a conduttore Octg potrà generare ricavi fino a 1 miliardo di dollari

12 settembre 2025

Vallourec si aggiudica una maxi fornitura per Petrobras

La commessa relativa a conduttore Octg potrà generare ricavi fino a 1 miliardo di dollari

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026

 I nostri video

9 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la trattativa per la cessione dell'ex Ilva a Flacks Group, il punto sull'utilizzo delle ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio