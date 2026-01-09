SIDERWEB - La community dell'acciaio

Ex Ilva, Meloni: «No a proposte predatorie od opportunistiche»

La premier: «Nessun impegno vincolante finché non ci sarà chiarezza su piano industriale e tutela del lavoro»

9 gennaio 2026

Adi, nuove risorse pubbliche in arrivo - Un emendamento al decreto Ilva stanzia altri 50 milioni di euro per garantire la continuità produttiva

9 gennaio 2026

Adi, nuove risorse pubbliche in arrivo

Un emendamento al decreto Ilva stanzia altri 50 milioni di euro per garantire la continuità produttiva

di Gianmario Leone
AdI, batterie di forni a coke ferme dal 21 gennaio - Possibile ripartenza dell’altoforno 2 tra fine gennaio e il mese di febbraio. Afo 1 rimane sotto sequestro

7 gennaio 2026

AdI, batterie di forni a coke ferme dal 21 gennaio

Possibile ripartenza dell’altoforno 2 tra fine gennaio e il mese di febbraio. Afo 1 rimane sotto sequestro

di Gianmario Leone
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

1 gennaio 2026

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
AdI, Quaranta: «Priorità è completare l’analisi delle offerte» - Il commissario ha sottolineato che «finché non sarà una trattativa esclusiva, potranno giungere offerte migliorative»

19 dicembre 2025

AdI, Quaranta: «Priorità è completare l’analisi delle offerte»

Il commissario ha sottolineato che «finché non sarà una trattativa esclusiva, potranno giungere offerte migliorative»

di Gianmario Leone
Lascia un Commento

