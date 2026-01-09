SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: il piano di Flacks per l'ex Ilva

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

9 gennaio 2026

Prima edizione dell'anno del siderweb TG. In primo piano, la trattativa per la cessione dell'ex Ilva a Flacks Group, il punto sull'utilizzo delle quote della Salvaguardia Ue sull'acciaio e gli ultimi dati sulla produzione mondiale e italiana di acciaio. 

S. G.   
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

1 gennaio 2026

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
