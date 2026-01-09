siderweb TG: il piano di Flacks per l'ex Ilva
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
9 gennaio 2026
Prima edizione dell'anno del siderweb TG. In primo piano, la trattativa per la cessione dell'ex Ilva a Flacks Group, il punto sull'utilizzo delle quote della Salvaguardia Ue sull'acciaio e gli ultimi dati sulla produzione mondiale e italiana di acciaio.
MERCATI
-
9 gennaio 2026
Rottame, la Turchia riparte da 370+ $/t CFR
Il sentiment è rimasto improntato alla tenuta. Le acciaierie turche accelerano però sulla diversificazione degli input
-
19 dicembre 2025
Lamiere da treno: il Cbam porta i prezzi all’insù
Importazioni fuori gioco a causa della carbon tax, unita a quote di Salvaguardia e tempi di consegna lunghi
-
19 dicembre 2025
Tubi: tra incertezze e aumenti imminenti
Il settore si prepara agli effetti del Cbam, dei dazi e delle nuove normative
-
19 dicembre 2025
Acciai speciali lunghi: aria di aumenti
Cresce la tensione sul versante dei prezzi
-
18 dicembre 2025
Attesi incrementi a gennaio
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026
9 gennaio 2026
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
