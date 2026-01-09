SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Saarstahl completa l’acquisizione di FNsteel

Saarstahl completa l’acquisizione di FNsteel

Via libera dell’antitrust: al via l’integrazione del trasformatore olandese di acciai speciali lunghi

9 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 Header siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Saarstahl completa l’acquisizione di FNsteel - Via libera dell’antitrust: al via l’integrazione del trasformatore olandese di acciai speciali lunghi

9 gennaio 2026

Saarstahl completa l’acquisizione di FNsteel

Via libera dell’antitrust: al via l’integrazione del trasformatore olandese di acciai speciali lunghi

di Stefano Gennari
Saarstahl acquisisce FNsteel - Rafforzata la leadership negli acciai per stampaggio a freddo per crescere nei mercati automotive e construction

25 novembre 2025

Saarstahl acquisisce FNsteel

Rafforzata la leadership negli acciai per stampaggio a freddo per crescere nei mercati automotive e construction

di Sarah Falsone
Dillinger e Saarstahl: via libera agli impianti per l’acciaio verde - Ottenute le autorizzazioni federali per l'impianto Dri e per due forni elettrici

11 luglio 2025

Dillinger e Saarstahl: via libera agli impianti per l’acciaio verde

Ottenute le autorizzazioni federali per l'impianto Dri e per due forni elettrici

di Stefano Gennari
Ue: lieve calo dell’export di acciaio - In cinque mesi perse 93mila tonnellate

26 agosto 2025

Ue: lieve calo dell’export di acciaio

In cinque mesi perse 93mila tonnellate

di Stefano Ferrari
Metinvest e Danieli finalizzano il closing per la JV Metinvest Adria - Step decisivo per la rinascita del polo siderurgico piombinese. Nominato un Cda di 8 membri

20 settembre 2025

Metinvest e Danieli finalizzano il closing per la JV Metinvest Adria

Step decisivo per la rinascita del polo siderurgico piombinese. Nominato un Cda di 8 membri

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026

 I nostri video

9 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la trattativa per la cessione dell'ex Ilva a Flacks Group, il punto sull'utilizzo delle ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio