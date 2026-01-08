SIDERWEB - La community dell'acciaio

  3. Turchia: dazio sui piani inox laminati a freddo da...

Turchia: dazio sui piani inox laminati a freddo dalla Cina

Ankara applicherà un’aliquota fissa del 3,95% nei confronti di tutte le società esportatrici cinesi

8 gennaio 2026

FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie
ARTICOLI SIMILI

Turchia, dossier sull’inox: dumping accertato per la Cina - Rapporto informativo finale sui piani inox laminati a freddo. Per l’Indonesia margine “de minimis”

15 dicembre 2025

Turchia, dossier sull’inox: dumping accertato per la Cina

Rapporto informativo finale sui piani inox laminati a freddo. Per l’Indonesia margine “de minimis”

di Stefano Gennari
Turchia: dazi antidumping sulle lamiere da treno sudcoreane - Colpite con misure definitive le importazioni dei prodotti di Posco, Hyundai Steel e altri

1 settembre 2025

Turchia: dazi antidumping sulle lamiere da treno sudcoreane

Colpite con misure definitive le importazioni dei prodotti di Posco, Hyundai Steel e altri

di Stefano Gennari
Cina: export di acciaio ai massimi da 9 anni - Volumi in crescita del 22,7% nel 2024. Sale l'import di minerale di ferro, giù quello di acciai finiti

13 gennaio 2025

Cina: export di acciaio ai massimi da 9 anni

Volumi in crescita del 22,7% nel 2024. Sale l'import di minerale di ferro, giù quello di acciai finiti

di Stefano Gennari
MERCATI
SPECIALI

18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026

9 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la trattativa per la cessione dell'ex Ilva a Flacks Group, il punto sull'utilizzo delle ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio