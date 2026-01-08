Martedì 20 gennaio torna MERCATO & DINTORNI
La congiuntura, l'attualità e le prospettive della siderurgia con Gozzi e Fornasini
8 gennaio 2026
Quale 2026 attende l’acciaio? Come si muoveranno la domanda e i prezzi? Le incognite che hanno caratterizzato il 2025 troveranno una risoluzione o l’incertezza continuerà ad essere protagonista?
Saranno questi i temi e alcune delle domande al centro del primo appuntamento dell’anno con il webinar di siderweb MERCATO & DINTORNI, in programma martedì 20 gennaio dalle ore 11:00 sulla piattaforma Zoom.
L’incontro, che come ormai da tradizione punta ad analizzare le dinamiche che stanno caratterizzando la congiuntura siderurgica italiana e internazionale, si aprirà con la presentazione di Achille Fornasini (siderweb e Statlab Università Di Brescia), che si concentrerà sull’evoluzione dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio. Nella seconda parte del webinar, Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding) sarà intervistato da Emanuele Norsa (siderweb) sui principali temi strategici e congiunturali per il settore siderurgico.
PROGRAMMA
Prima parte:
- Achille Fornasini (SIDERWEB E STATLAB UNIVERSITÀ DI BRESCIA)
Dinamiche e prospettive dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio
Seconda parte:
- Emanuele Norsa (COORDINATORE CONTENUTI SIDERWEB) intervista:
Antonio Gozzi (PRESIDENTE FEDERACCIAI E PRESIDENTE DUFERCO ITALIA HOLDING)
SPECIALI
siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026
siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026
9 gennaio 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la trattativa per la cessione dell'ex Ilva a Flacks Group, il punto sull'utilizzo delle ...
