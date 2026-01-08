SIDERWEB - La community dell'acciaio

Martedì 20 gennaio torna MERCATO & DINTORNI

La congiuntura, l'attualità e le prospettive della siderurgia con Gozzi e Fornasini

8 gennaio 2026

Quale 2026 attende l’acciaio? Come si muoveranno la domanda e i prezzi? Le incognite che hanno caratterizzato il 2025 troveranno una risoluzione o l’incertezza continuerà ad essere protagonista?

Saranno questi i temi e alcune delle domande al centro del primo appuntamento dell’anno con il webinar di siderweb MERCATO & DINTORNI, in programma martedì 20 gennaio dalle ore 11:00 sulla piattaforma Zoom.

L’incontro, che come ormai da tradizione punta ad analizzare le dinamiche che stanno caratterizzando la congiuntura siderurgica italiana e internazionale, si aprirà con la presentazione di Achille Fornasini (siderweb e Statlab Università Di Brescia), che si concentrerà sull’evoluzione dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio. Nella seconda parte del webinar, Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding) sarà intervistato da Emanuele Norsa (siderweb) sui principali temi strategici e congiunturali per il settore siderurgico.

PROGRAMMA

Prima parte:

  • Achille Fornasini (SIDERWEB E STATLAB UNIVERSITÀ DI BRESCIA)
    Dinamiche e prospettive dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio

Seconda parte:

  • Emanuele Norsa (COORDINATORE CONTENUTI SIDERWEB) intervista:
    Antonio Gozzi (PRESIDENTE FEDERACCIAI E PRESIDENTE DUFERCO ITALIA HOLDING)
R. S.   
