Posco investe in Persona AI

L’obiettivo è sviluppare robot umanoidi per sostituire gli addetti nei processi manuali ad alto rischio

8 gennaio 2026

Industria & Acciaio 2050: IA al centro della terza tappa - Esperti e imprese a confronto sull’impatto trasformativo dell’Intelligenza Artificiale nella filiera siderurgica

17 luglio 2025

Industria & Acciaio 2050: IA al centro della terza tappa

Esperti e imprese a confronto sull’impatto trasformativo dell’Intelligenza Artificiale nella filiera siderurgica

di Sarah Falsone
Regesta Group punta sull'intelligenza artificiale - A Made in Steel i progetti del gruppo specializzato in digitalizzazione per il settore siderurgico

14 maggio 2025

Regesta Group punta sull'intelligenza artificiale

A Made in Steel i progetti del gruppo specializzato in digitalizzazione per il settore siderurgico

di Gianni Veronesi
Regesta: sostenibilità, ottimizzazione, controllo - La coordinatrice commerciale Solazzi: «Si può fare efficienza con l’intelligenza artificiale generativa»

26 marzo 2025

Regesta: sostenibilità, ottimizzazione, controllo

La coordinatrice commerciale Solazzi: «Si può fare efficienza con l’intelligenza artificiale generativa»

di Daniela Affinita
I NOSTRI VIDEO

Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 Header siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie
Altri video

Posco Holdings verso la cessione delle quote in Nippon Steel - La decisione è il risultato di una consultazione reciproca e rientra in una strategia di valorizzazione aziendale

20 marzo 2025

Posco Holdings verso la cessione delle quote in Nippon Steel

La decisione è il risultato di una consultazione reciproca e rientra in una strategia di valorizzazione aziendale

di Stefano Gennari
MERCATI
SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026

9 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la trattativa per la cessione dell'ex Ilva a Flacks Group, il punto sull'utilizzo delle ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio