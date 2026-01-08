SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Salvaguardia Ue: 23 quote già potenzialmente esaur...

Salvaguardia Ue: 23 quote già potenzialmente esaurite

A una settimana dall'avvio del Q1 2026, le tonnellate in attesa superano i contingenti in molte categorie

8 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 Header siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Salvaguardia Ue: 23 quote già potenzialmente esaurite - A una settimana dall'avvio del Q1 2026, le tonnellate in attesa superano i contingenti in molte categorie

8 gennaio 2026

Salvaguardia Ue: 23 quote già potenzialmente esaurite

A una settimana dall'avvio del Q1 2026, le tonnellate in attesa superano i contingenti in molte categorie

di Stefano Gennari
Salvaguardia Ue: almeno 10 le quote già esaurite - I volumi in via di sdoganamento segnalano forte pressione da Vietnam, Cina, Taiwan, Turchia e India

2 luglio 2025

Salvaguardia Ue: almeno 10 le quote già esaurite

I volumi in via di sdoganamento segnalano forte pressione da Vietnam, Cina, Taiwan, Turchia e India

di Stefano Gennari
Salvaguardia Ue: 18 le quote ufficialmente esaurite - Altre 7 prossime al 100%. Pressione maggiore su coils, rivestiti, barre e tubi

29 ottobre 2025

Salvaguardia Ue: 18 le quote ufficialmente esaurite

Altre 7 prossime al 100%. Pressione maggiore su coils, rivestiti, barre e tubi

di Stefano Gennari
Piani in inox: leggero calo dell’import - In crescita gli arrivi dai Paesi extra Ue

2 aprile 2025

Piani in inox: leggero calo dell’import

In crescita gli arrivi dai Paesi extra Ue

di Stefano Ferrari
BIR: «Utilizzo mondiale di rottame in calo nel primo semestre 2025» - Secondo il Bureau, il consumo di materiali da riciclo nel globo è diminuito del 7% su base annua

13 ottobre 2025

BIR: «Utilizzo mondiale di rottame in calo nel primo semestre 2025»

Secondo il Bureau, il consumo di materiali da riciclo nel globo è diminuito del 7% su base annua

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026

 I nostri video

9 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la trattativa per la cessione dell'ex Ilva a Flacks Group, il punto sull'utilizzo delle ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio