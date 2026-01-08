SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. El Marakby Steel investe per potenziare la produzi...

El Marakby Steel investe per potenziare la produzione

Il player egiziano realizzerà un nuovo stabilimento per vergella e punta anche a ridurre gli impatti ambientali

8 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

L'Egitto spinge sulla siderurgia con un pacchetto di incentivi - Agevolazioni, licenze rapide e sostegni finanziari per favorire la produzione di coils e fogli

2 ottobre 2025

L'Egitto spinge sulla siderurgia con un pacchetto di incentivi

Agevolazioni, licenze rapide e sostegni finanziari per favorire la produzione di coils e fogli

di Stefano Gennari
Egitto: dazi sulle importazioni di billette e coils - Da metà settembre misure di salvaguardia valide per 200 giorni, in attesa degli esiti dell'indagine in corso

12 settembre 2025

Egitto: dazi sulle importazioni di billette e coils

Da metà settembre misure di salvaguardia valide per 200 giorni, in attesa degli esiti dell'indagine in corso

di Stefano Gennari
L'Egitto punta a localizzare la produzione di fogli per l'automotive - Il ministro dell'Industria ha sottolineato l'impegno del governo locale a rafforzare l’intero settore dell’acciaio

6 agosto 2025

L'Egitto punta a localizzare la produzione di fogli per l'automotive

Il ministro dell'Industria ha sottolineato l'impegno del governo locale a rafforzare l’intero settore dell’acciaio

di Stefano Gennari
Egitto, nuovo impianto di tubi inox per Ashry Steel - L’investimento da 600 milioni di euro entrerà in funzione entro 24 mesi e produrrà 250mila tonnellate annue

10 giugno 2025

Egitto, nuovo impianto di tubi inox per Ashry Steel

L’investimento da 600 milioni di euro entrerà in funzione entro 24 mesi e produrrà 250mila tonnellate annue

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 Header siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie
Altri video

ARTICOLI SIMILI

L'Egitto spinge sulla siderurgia con un pacchetto di incentivi - Agevolazioni, licenze rapide e sostegni finanziari per favorire la produzione di coils e fogli

2 ottobre 2025

L'Egitto spinge sulla siderurgia con un pacchetto di incentivi

Agevolazioni, licenze rapide e sostegni finanziari per favorire la produzione di coils e fogli

di Stefano Gennari
Egitto: dazi sulle importazioni di billette e coils - Da metà settembre misure di salvaguardia valide per 200 giorni, in attesa degli esiti dell'indagine in corso

12 settembre 2025

Egitto: dazi sulle importazioni di billette e coils

Da metà settembre misure di salvaguardia valide per 200 giorni, in attesa degli esiti dell'indagine in corso

di Stefano Gennari
L'Egitto punta a localizzare la produzione di fogli per l'automotive - Il ministro dell'Industria ha sottolineato l'impegno del governo locale a rafforzare l’intero settore dell’acciaio

6 agosto 2025

L'Egitto punta a localizzare la produzione di fogli per l'automotive

Il ministro dell'Industria ha sottolineato l'impegno del governo locale a rafforzare l’intero settore dell’acciaio

di Stefano Gennari
Egitto, nuovo impianto di tubi inox per Ashry Steel - L’investimento da 600 milioni di euro entrerà in funzione entro 24 mesi e produrrà 250mila tonnellate annue

10 giugno 2025

Egitto, nuovo impianto di tubi inox per Ashry Steel

L’investimento da 600 milioni di euro entrerà in funzione entro 24 mesi e produrrà 250mila tonnellate annue

di Sarah Falsone
El Marakby Steel investe per potenziare la produzione - Il player egiziano realizzerà un nuovo stabilimento per vergella e punta anche a ridurre gli impatti ambientali

8 gennaio 2026

El Marakby Steel investe per potenziare la produzione

Il player egiziano realizzerà un nuovo stabilimento per vergella e punta anche a ridurre gli impatti ambientali

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026

 I nostri video

9 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la trattativa per la cessione dell'ex Ilva a Flacks Group, il punto sull'utilizzo delle ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio