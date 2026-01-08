SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Minerale di ferro, sprint di inizio anno e prima f...

Minerale di ferro, sprint di inizio anno e prima frenata

Stimoli della PBoC e restocking pre-capodanno lunare spingono i prezzi, poi torna la prudenza

8 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 Header siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Minerale di ferro, sprint di inizio anno e prima frenata - Stimoli della PBoC e restocking pre-capodanno lunare spingono i prezzi, poi torna la prudenza

8 gennaio 2026

Minerale di ferro, sprint di inizio anno e prima frenata

Stimoli della PBoC e restocking pre-capodanno lunare spingono i prezzi, poi torna la prudenza

di Stefano Gennari
Minerale in ripresa dopo i segnali di distensione di Trump alla Cina - L'acciaio reagisce a un possibile taglio dei dazi, ma resta alta l’incertezza tra smentite e tensioni globali

24 aprile 2025

Minerale in ripresa dopo i segnali di distensione di Trump alla Cina

L'acciaio reagisce a un possibile taglio dei dazi, ma resta alta l’incertezza tra smentite e tensioni globali

di Stefano Gennari
Minerale di ferro: lo scontro Usa-Cina pesa sui prezzi - Quotazioni ancora sopra i 100 $/t, ma il mercato oscilla tra fondamentali solidi e nuove incognite geopolitiche

16 ottobre 2025

Minerale di ferro: lo scontro Usa-Cina pesa sui prezzi

Quotazioni ancora sopra i 100 $/t, ma il mercato oscilla tra fondamentali solidi e nuove incognite geopolitiche

di Stefano Gennari
Minerale di ferro: prezzi ai massimi da sei mesi - Aumento sostenuto dall'attesa di ritardi nel progetto Simandou nonché di una ripresa della domanda cinese

10 settembre 2025

Minerale di ferro: prezzi ai massimi da sei mesi

Aumento sostenuto dall'attesa di ritardi nel progetto Simandou nonché di una ripresa della domanda cinese

di Stefano Gennari
Coils a caldo: ArcelorMittal alza i prezzi - Prezzi di transazione stabili e scambi ridotti: la scommessa è su meno import nel 2026 tra Cbam e nuove misure Ue Coils a caldo: ArcelorMittal alza i prezzi - Prezzi di transazione stabili e scambi ridotti: la scommessa è su meno import nel 2026 tra Cbam e nuove misure Ue

16 dicembre 2025

Coils a caldo: ArcelorMittal alza i prezzi

Prezzi di transazione stabili e scambi ridotti: la scommessa è su meno import nel 2026 tra Cbam e nuove misure Ue

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026

 I nostri video

9 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la trattativa per la cessione dell'ex Ilva a Flacks Group, il punto sull'utilizzo delle ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio