SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. BlueScope: no del CdA alla proposta di Steel Dynam...

BlueScope: no del CdA alla proposta di Steel Dynamics

Steel Dynamics respinta per la quarta volta: «Ha sottovalutato drasticamente i nostri asset»

8 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

BlueScope accelera sulla decarbonizzazione - Investimenti per 400 milioni di dollari entro il 2030, nuove tecnologie e un impianto pilota per ridurre le emissioni

2 ottobre 2025

BlueScope accelera sulla decarbonizzazione

Investimenti per 400 milioni di dollari entro il 2030, nuove tecnologie e un impianto pilota per ridurre le emissioni

di Sarah Falsone
Australia, un consorzio internazionale interessato a Whyalla - La cordata pronta a presentare l’offerta è formata da BlueScope, Nippon Steel, JSW Steel e Posco

4 agosto 2025

Australia, un consorzio internazionale interessato a Whyalla

La cordata pronta a presentare l’offerta è formata da BlueScope, Nippon Steel, JSW Steel e Posco

di Federico Fusca
Nuova commessa negli Usa per Danieli - Il plantmaker aggiornerà gli impianti di finitura di North Star BlueScope Steel a Delta, Ohio

18 giugno 2025

Nuova commessa negli Usa per Danieli

Il plantmaker aggiornerà gli impianti di finitura di North Star BlueScope Steel a Delta, Ohio

di Stefano Gennari
BlueScope: «Pro e contro dei dazi Usa» - Il direttore generale del player australiano analizza vantaggi e svantaggi della politica di Trump

17 febbraio 2025

BlueScope: «Pro e contro dei dazi Usa»

Il direttore generale del player australiano analizza vantaggi e svantaggi della politica di Trump

di Federico Fusca
Australia, annunciati investimenti nella tecnologia Dri-Esf - L’obiettivo di BlueScope, Bhp e Rio Tinto è riuscire avviare un impianto pilota per il 2028

18 dicembre 2024

Australia, annunciati investimenti nella tecnologia Dri-Esf

L’obiettivo di BlueScope, Bhp e Rio Tinto è riuscire avviare un impianto pilota per il 2028

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? FOCUS SPECIALTIES - Banda stagnata: quali prospettive per il 2026? Header siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026 Header siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie
Altri video

ARTICOLI SIMILI

BlueScope accelera sulla decarbonizzazione - Investimenti per 400 milioni di dollari entro il 2030, nuove tecnologie e un impianto pilota per ridurre le emissioni

2 ottobre 2025

BlueScope accelera sulla decarbonizzazione

Investimenti per 400 milioni di dollari entro il 2030, nuove tecnologie e un impianto pilota per ridurre le emissioni

di Sarah Falsone
Australia, un consorzio internazionale interessato a Whyalla - La cordata pronta a presentare l’offerta è formata da BlueScope, Nippon Steel, JSW Steel e Posco

4 agosto 2025

Australia, un consorzio internazionale interessato a Whyalla

La cordata pronta a presentare l’offerta è formata da BlueScope, Nippon Steel, JSW Steel e Posco

di Federico Fusca
Nuova commessa negli Usa per Danieli - Il plantmaker aggiornerà gli impianti di finitura di North Star BlueScope Steel a Delta, Ohio

18 giugno 2025

Nuova commessa negli Usa per Danieli

Il plantmaker aggiornerà gli impianti di finitura di North Star BlueScope Steel a Delta, Ohio

di Stefano Gennari
BlueScope: «Pro e contro dei dazi Usa» - Il direttore generale del player australiano analizza vantaggi e svantaggi della politica di Trump

17 febbraio 2025

BlueScope: «Pro e contro dei dazi Usa»

Il direttore generale del player australiano analizza vantaggi e svantaggi della politica di Trump

di Federico Fusca
Australia, annunciati investimenti nella tecnologia Dri-Esf - L’obiettivo di BlueScope, Bhp e Rio Tinto è riuscire avviare un impianto pilota per il 2028

18 dicembre 2024

Australia, annunciati investimenti nella tecnologia Dri-Esf

L’obiettivo di BlueScope, Bhp e Rio Tinto è riuscire avviare un impianto pilota per il 2028

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 9 gennaio 2026

 I nostri video

9 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la trattativa per la cessione dell'ex Ilva a Flacks Group, il punto sull'utilizzo delle ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio