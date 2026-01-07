SIDERWEB - La community dell'acciaio

ArcelorMittal France–EDF, accordo su elettricità "low carbon"

Ripartita intanto la produzione a Fos-sur-Mer dopo l’incendio di ottobre

7 gennaio 2026

ArcelorMittal Fos-sur-Mer: possibile riavvio dell'acciaieria a dicembre - L'azienda: «Il programma per il ritorno alla normalità è in fase di definizione»

22 ottobre 2025

ArcelorMittal Fos-sur-Mer: possibile riavvio dell'acciaieria a dicembre

L'azienda: «Il programma per il ritorno alla normalità è in fase di definizione»

di Stefano Gennari
ArcelorMittal: lo stop a Fos-sur-Mer potrebbe durare un mese - Altoforno ancora fermo, «gli altri impianti continueranno a funzionare o alterneranno fasi di funzionamento e arresto»

17 ottobre 2025

ArcelorMittal: lo stop a Fos-sur-Mer potrebbe durare un mese

Altoforno ancora fermo, «gli altri impianti continueranno a funzionare o alterneranno fasi di funzionamento e arresto»

di Stefano Gennari
Incendio ad ArcelorMittal Fos-sur-Mer, altoforno fermo - Lo stop alla produzione di bramme, se prolungato, rischia di bloccare l'intero sito

10 ottobre 2025

Incendio ad ArcelorMittal Fos-sur-Mer, altoforno fermo

Lo stop alla produzione di bramme, se prolungato, rischia di bloccare l'intero sito

di Stefano Gennari
GravitHy e HES FOS firmano un accordo per la siderurgia verde - Obiettivo: sviluppare infrastrutture portuali a supporto del nuovo impianto operativo dal 2029 a Fos-sur-Mer

8 ottobre 2025

GravitHy e HES FOS firmano un accordo per la siderurgia verde

Obiettivo: sviluppare infrastrutture portuali a supporto del nuovo impianto operativo dal 2029 a Fos-sur-Mer

di Sarah Falsone
Marcegaglia sceglie Danieli per la nuova minimill a Fos-sur-Mer - Coprirà circa il 30% del fabbisogno di HRC del gruppo siderurgico. L'avvio entro la metà del 2028

28 agosto 2025

Marcegaglia sceglie Danieli per la nuova minimill a Fos-sur-Mer

Coprirà circa il 30% del fabbisogno di HRC del gruppo siderurgico. L'avvio entro la metà del 2028

di Stefano Gennari
Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie
siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025
siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025

19 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. Credits: archivio siderweb; worldsteel media library.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio