SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cina, il nuovo sistema di licenze non limiterà l’e...

Cina, il nuovo sistema di licenze non limiterà l’export di acciaio

Imai (JISF): «Fungerà solo da controllo della qualità dell’acciaio spedito, senza intaccare i volumi in uscita»

7 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Nippon Steel punta a quota 100 milioni di tonnellate annue - Questo l'obiettivo che il gruppo giapponese vuole centrare entro la metà del prossimo decennio

12 dicembre 2025

Nippon Steel punta a quota 100 milioni di tonnellate annue

Questo l'obiettivo che il gruppo giapponese vuole centrare entro la metà del prossimo decennio

di Federico Fusca
Nippon Steel: nel 2027 realizzerà un nuovo impianto negli Usa - Il colosso giapponese entro la fine del 2026 annuncerà l’area per la nuova acciaieria a forno elettrico

3 dicembre 2025

Nippon Steel: nel 2027 realizzerà un nuovo impianto negli Usa

Il colosso giapponese entro la fine del 2026 annuncerà l’area per la nuova acciaieria a forno elettrico

di Federico Fusca
STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo - L’analisi della siderurgia giapponese e di quei punti di forza che ne fanno esempio virtuoso

1 novembre 2025

STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo

L’analisi della siderurgia giapponese e di quei punti di forza che ne fanno esempio virtuoso

di Redazione siderweb
Siderurgia giapponese contro i dazi Ue: «Decisione ingiusta e deplorevole» - Il presidente della Jisf, Tadashi Imai, contesta le misure AD sugli HRC. L’industria «valuterà le prossime mosse»

30 settembre 2025

Siderurgia giapponese contro i dazi Ue: «Decisione ingiusta e deplorevole»

Il presidente della Jisf, Tadashi Imai, contesta le misure AD sugli HRC. L’industria «valuterà le prossime mosse»

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie Header siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Nippon Steel punta a quota 100 milioni di tonnellate annue - Questo l'obiettivo che il gruppo giapponese vuole centrare entro la metà del prossimo decennio

12 dicembre 2025

Nippon Steel punta a quota 100 milioni di tonnellate annue

Questo l'obiettivo che il gruppo giapponese vuole centrare entro la metà del prossimo decennio

di Federico Fusca
Nippon Steel: nel 2027 realizzerà un nuovo impianto negli Usa - Il colosso giapponese entro la fine del 2026 annuncerà l’area per la nuova acciaieria a forno elettrico

3 dicembre 2025

Nippon Steel: nel 2027 realizzerà un nuovo impianto negli Usa

Il colosso giapponese entro la fine del 2026 annuncerà l’area per la nuova acciaieria a forno elettrico

di Federico Fusca
STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo - L’analisi della siderurgia giapponese e di quei punti di forza che ne fanno esempio virtuoso

1 novembre 2025

STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo

L’analisi della siderurgia giapponese e di quei punti di forza che ne fanno esempio virtuoso

di Redazione siderweb
Siderurgia giapponese contro i dazi Ue: «Decisione ingiusta e deplorevole» - Il presidente della Jisf, Tadashi Imai, contesta le misure AD sugli HRC. L’industria «valuterà le prossime mosse»

30 settembre 2025

Siderurgia giapponese contro i dazi Ue: «Decisione ingiusta e deplorevole»

Il presidente della Jisf, Tadashi Imai, contesta le misure AD sugli HRC. L’industria «valuterà le prossime mosse»

di Sarah Falsone
Cina, il nuovo sistema di licenze non limiterà l’export di acciaio - Imai (JISF): «Fungerà solo da controllo della qualità dell’acciaio spedito, senza intaccare i volumi in uscita»

7 gennaio 2026

Cina, il nuovo sistema di licenze non limiterà l’export di acciaio

Imai (JISF): «Fungerà solo da controllo della qualità dell’acciaio spedito, senza intaccare i volumi in uscita»

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025

 I nostri video

19 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. Credits: archivio siderweb; worldsteel media library.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio