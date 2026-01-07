SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. UMB Steel rileva gli asset di ArcelorMittal Hunedo...

UMB Steel rileva gli asset di ArcelorMittal Hunedoara

Firmato accordo da 12,5 milioni di euro per la cessione di impianti, terreni e scorte

7 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Metinvest chiude l’acquisizione di ArcelorMittal Tubular Products Iași - Capacità massima 240mila tonnellate all'anno. Integrazione nel gruppo prevista nel 2026

17 dicembre 2025

Metinvest chiude l’acquisizione di ArcelorMittal Tubular Products Iași

Capacità massima 240mila tonnellate all'anno. Integrazione nel gruppo prevista nel 2026

di Stefano Gennari
ArcelorMittal ferma lo stabilimento Acindar in Argentina - Pesano la bassa domanda, il rallentamento delle opere pubbliche e la crescita dell'import

16 dicembre 2025

ArcelorMittal ferma lo stabilimento Acindar in Argentina

Pesano la bassa domanda, il rallentamento delle opere pubbliche e la crescita dell'import

di Stefano Gennari
Interpipe, accordo per acquisire ArcelorMittal Tubular Products Romania - Presentata la richiesta di via libera alle autorità antitrust. L’operazione rientra nella strategia di investimenti

15 dicembre 2025

Interpipe, accordo per acquisire ArcelorMittal Tubular Products Romania

Presentata la richiesta di via libera alle autorità antitrust. L’operazione rientra nella strategia di investimenti

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Poland chiude lo stabilimento Huta Królewska - Stop entro fine anno: la difficile situazione del settore siderurgico europeo rende la produzione insostenibile

25 novembre 2025

ArcelorMittal Poland chiude lo stabilimento Huta Królewska

Stop entro fine anno: la difficile situazione del settore siderurgico europeo rende la produzione insostenibile

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Powders sospende le attività - L'azienda con sede nelle Asturie: «Per motivi tecnici, non sono state rispettate le scadenze previste per l’avvio»

24 novembre 2025

ArcelorMittal Powders sospende le attività

L'azienda con sede nelle Asturie: «Per motivi tecnici, non sono state rispettate le scadenze previste per l’avvio»

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie Header siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Metinvest chiude l’acquisizione di ArcelorMittal Tubular Products Iași - Capacità massima 240mila tonnellate all'anno. Integrazione nel gruppo prevista nel 2026

17 dicembre 2025

Metinvest chiude l’acquisizione di ArcelorMittal Tubular Products Iași

Capacità massima 240mila tonnellate all'anno. Integrazione nel gruppo prevista nel 2026

di Stefano Gennari
ArcelorMittal ferma lo stabilimento Acindar in Argentina - Pesano la bassa domanda, il rallentamento delle opere pubbliche e la crescita dell'import

16 dicembre 2025

ArcelorMittal ferma lo stabilimento Acindar in Argentina

Pesano la bassa domanda, il rallentamento delle opere pubbliche e la crescita dell'import

di Stefano Gennari
Interpipe, accordo per acquisire ArcelorMittal Tubular Products Romania - Presentata la richiesta di via libera alle autorità antitrust. L’operazione rientra nella strategia di investimenti

15 dicembre 2025

Interpipe, accordo per acquisire ArcelorMittal Tubular Products Romania

Presentata la richiesta di via libera alle autorità antitrust. L’operazione rientra nella strategia di investimenti

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Poland chiude lo stabilimento Huta Królewska - Stop entro fine anno: la difficile situazione del settore siderurgico europeo rende la produzione insostenibile

25 novembre 2025

ArcelorMittal Poland chiude lo stabilimento Huta Królewska

Stop entro fine anno: la difficile situazione del settore siderurgico europeo rende la produzione insostenibile

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Powders sospende le attività - L'azienda con sede nelle Asturie: «Per motivi tecnici, non sono state rispettate le scadenze previste per l’avvio»

24 novembre 2025

ArcelorMittal Powders sospende le attività

L'azienda con sede nelle Asturie: «Per motivi tecnici, non sono state rispettate le scadenze previste per l’avvio»

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025

 I nostri video

19 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. Credits: archivio siderweb; worldsteel media library.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio