SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Automotive, il mercato italiano chiude in rosso il...

Automotive, il mercato italiano chiude in rosso il 2025

Le immatricolazioni dei 12 mesi appena conclusi hanno perso circa il 2% rispetto al 2024

7 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Automotive, la filiera Ue si divide sull’Automotive Package - Le associazioni europee hanno espresso posizioni contrastanti rispetto alle proposte presentate dalla Ce

18 dicembre 2025

Automotive, la filiera Ue si divide sull’Automotive Package

Le associazioni europee hanno espresso posizioni contrastanti rispetto alle proposte presentate dalla Ce

di Federico Fusca
Ue: presentato l’Automotive Package - Acea: «Proposte riconoscono le necessità di maggiore flessibilità e neutralità tecnologica. Ora vanno implementate»

17 dicembre 2025

Ue: presentato l’Automotive Package

Acea: «Proposte riconoscono le necessità di maggiore flessibilità e neutralità tecnologica. Ora vanno implementate»

di Federico Fusca
L’Ue farà un passo indietro sulle emissioni auto - Si va verso l’allentamento dello stop ai motori termici dopo il 2035 e l’apertura alla neutralità tecnologica

16 dicembre 2025

L’Ue farà un passo indietro sulle emissioni auto

Si va verso l’allentamento dello stop ai motori termici dopo il 2035 e l’apertura alla neutralità tecnologica

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie Header siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Automotive, la filiera Ue si divide sull’Automotive Package - Le associazioni europee hanno espresso posizioni contrastanti rispetto alle proposte presentate dalla Ce

18 dicembre 2025

Automotive, la filiera Ue si divide sull’Automotive Package

Le associazioni europee hanno espresso posizioni contrastanti rispetto alle proposte presentate dalla Ce

di Federico Fusca
Ue: presentato l’Automotive Package - Acea: «Proposte riconoscono le necessità di maggiore flessibilità e neutralità tecnologica. Ora vanno implementate»

17 dicembre 2025

Ue: presentato l’Automotive Package

Acea: «Proposte riconoscono le necessità di maggiore flessibilità e neutralità tecnologica. Ora vanno implementate»

di Federico Fusca
L’Ue farà un passo indietro sulle emissioni auto - Si va verso l’allentamento dello stop ai motori termici dopo il 2035 e l’apertura alla neutralità tecnologica

16 dicembre 2025

L’Ue farà un passo indietro sulle emissioni auto

Si va verso l’allentamento dello stop ai motori termici dopo il 2035 e l’apertura alla neutralità tecnologica

di Federico Fusca
Automotive, il mercato italiano chiude in rosso il 2025 - Le immatricolazioni dei 12 mesi appena conclusi hanno perso circa il 2% rispetto al 2024

7 gennaio 2026

Automotive, il mercato italiano chiude in rosso il 2025

Le immatricolazioni dei 12 mesi appena conclusi hanno perso circa il 2% rispetto al 2024

di Federico Fusca
Il 2025 inizia in rosso per il mercato italiano dell’auto - Le immatricolazioni a gennaio hanno segnato un -5,9% rispetto allo stesso mese del 2024

4 febbraio 2025

Il 2025 inizia in rosso per il mercato italiano dell’auto

Le immatricolazioni a gennaio hanno segnato un -5,9% rispetto allo stesso mese del 2024

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025

 I nostri video

19 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. Credits: archivio siderweb; worldsteel media library.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio