SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Fonderie, sanzioni per 70 milioni di euro dall'Agc...

Fonderie, sanzioni per 70 milioni di euro dall'Agcm

L'accusa è di cartello, ma Assofond replica: «Basata su presupposti errati»

31 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie Header siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Fonderie, sanzioni per 70 milioni di euro dall'Agcm - L'accusa è di cartello, ma Assofond replica: «Basata su presupposti errati»

31 dicembre 2025

Fonderie, sanzioni per 70 milioni di euro dall'Agcm

L'accusa è di cartello, ma Assofond replica: «Basata su presupposti errati»

di Stefano Gennari
Assofond sostiene il rilancio del nucleare in Italia - Zanardi: «Tecnologia fondamentale per la decarbonizzazione e per la competitività dell’industria italiana»

18 luglio 2025

Assofond sostiene il rilancio del nucleare in Italia

Zanardi: «Tecnologia fondamentale per la decarbonizzazione e per la competitività dell’industria italiana»

di Redazione siderweb
Fonderie: «Scarsa domanda, costi e incertezza affossano il comparto» - Zanardi (Assofond): «L’assemblea generale sarà l’occasione per chiedere risposte istituzionali urgenti»

5 giugno 2025

Fonderie: «Scarsa domanda, costi e incertezza affossano il comparto»

Zanardi (Assofond): «L’assemblea generale sarà l’occasione per chiedere risposte istituzionali urgenti»

di Redazione siderweb
Ex Ilva, firmata l'intesa sulla decarbonizzazione - Urso: «Svolta che incoraggerà investitori». Nessuna indicazione su tempi per gli Eaf e localizzazione polo Dri

12 agosto 2025

Ex Ilva, firmata l'intesa sulla decarbonizzazione

Urso: «Svolta che incoraggerà investitori». Nessuna indicazione su tempi per gli Eaf e localizzazione polo Dri

di Gianmario Leone
siderDATA: aprile 2025 - I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

18 aprile 2025

siderDATA: aprile 2025

I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 19 dicembre 2025

 I nostri video

19 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. Credits: archivio siderweb; worldsteel media library.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio