Buone Feste da siderweb

Con la conclusione dell'anno e le imminenti festività, anche siderweb si prenderà una pausa. I nostri uffici resteranno chiusi dal 22 dicembre al 6 gennaio compresi. Torneremo operativi da martedì 7 gennaio.

Durante questo periodo, le aree del sito ad aggiornamento quotidiano non proporranno nuovi contenuti, ma restano a disposizione della community diversi approfondimenti per tracciare un bilancio dell'anno che si sta chiudendo e guardare al prossimo.

Per chi volesse ripercorrere i temi chiave che hanno segnato l'anno e guardare alle prospettive future, vi segnaliamo:

Speciale 2025: un'analisi dettagliata degli ultimi dodici mesi dal punto di vista del mercato, delle notizie e degli sviluppi normativi, interviste, nonché un resoconto delle attività di networking e analisi svolte da siderweb nel corso dell'anno.





un'analisi dettagliata degli ultimi dodici mesi dal punto di vista del mercato, delle notizie e degli sviluppi normativi, interviste, nonché un resoconto delle attività di networking e analisi svolte da siderweb nel corso dell'anno. siderweb TG: l'ultima edizione dell'anno ripercorre la cronaca, i mercati e i progetti di siderweb e Made in Steel.





l'ultima edizione dell'anno ripercorre la cronaca, i mercati e i progetti di siderweb e Made in Steel. Analisi e prezzi: restano disponibili per la consultazione le nostre ultime analisi di mercato e i prezzi (la cui rilevazione riprenderà venerdì 9 gennaio 2026).





restano disponibili per la consultazione le nostre ultime analisi di mercato e i prezzi (la cui rilevazione riprenderà venerdì 9 gennaio 2026). Podcast: non perdere le puntate di STEEL FOCUS sui temi che hanno segnato l'anno e il video podcast L'altro volto dell'acciaio, dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio.

In vista della ripartenza, è già possibile pianificare l'agenda e iscriversi al primo webinar dell'anno, in programma martedì 20 gennaio 2026. L'incontro di MERCATO & DINTORNI, intitolato "2026: un anno di cambiamenti e risoluzioni?", offrirà un'importante occasione di confronto strategico. Achille Fornasini (siderweb e Statlab Università di Brescia) analizzerà l’evoluzione dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio, mentre Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding) sarà intervistato sui principali temi strategici e congiunturali che attendono il settore nel nuovo anno.

Auguri di buon Natale e buon anno nuovo da parte di tutto lo staff di siderweb!