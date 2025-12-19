SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ast, primi fondi pubblici per la transizione green

Ast, primi fondi pubblici per la transizione green

Stanziamento triennale da 105 milioni per il rilancio del sito di Terni

19 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Arvedi AST: innovazione metallurgica e know-how al servizio del nucleare - Nella Biblioteca delle acciaierie ternane le Giornate AIM dedicate a ricerca e innovazione per la transizione energetica

5 novembre 2025

Arvedi AST: innovazione metallurgica e know-how al servizio del nucleare

Nella Biblioteca delle acciaierie ternane le Giornate AIM dedicate a ricerca e innovazione per la transizione energetica

di Francesca Torricelli
Arvedi Ast, assunzioni e nuovi forni per sostenere la crescita produttiva - Due nuovi impianti alle Fucine, trenta ingressi in fabbrica e interventi ambientali: il piano Arvedi entra nel vivo

21 ottobre 2025

Arvedi Ast, assunzioni e nuovi forni per sostenere la crescita produttiva

Due nuovi impianti alle Fucine, trenta ingressi in fabbrica e interventi ambientali: il piano Arvedi entra nel vivo

di Francesca Torricelli
Nuova rampa scorie a Terni, De Luca: «Avviato il cantiere» - Sopralluogo con i vertici di Arvedi Ast, lavori in conclusione entro la primavera 2026

23 settembre 2025

Nuova rampa scorie a Terni, De Luca: «Avviato il cantiere»

Sopralluogo con i vertici di Arvedi Ast, lavori in conclusione entro la primavera 2026

di Sarah Falsone
Arvedi Ast: Fives aggiornerà la linea di ricottura e decapaggio - Nuove tecnologie a induzione e soluzioni digitali per aumentare la produttività e ridurre le emissioni

21 luglio 2025

Arvedi Ast: Fives aggiornerà la linea di ricottura e decapaggio

Nuove tecnologie a induzione e soluzioni digitali per aumentare la produttività e ridurre le emissioni

di Sarah Falsone
Cosimo Liurgo nuovo capo del personale di Arvedi Ast - Il manager, già in Ilva, prende il posto di Giovanni Scordo che passa alle relazioni esterne

15 luglio 2025

Cosimo Liurgo nuovo capo del personale di Arvedi Ast

Il manager, già in Ilva, prende il posto di Giovanni Scordo che passa alle relazioni esterne

di Ludovica Rossi
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Arvedi AST: innovazione metallurgica e know-how al servizio del nucleare - Nella Biblioteca delle acciaierie ternane le Giornate AIM dedicate a ricerca e innovazione per la transizione energetica

5 novembre 2025

Arvedi AST: innovazione metallurgica e know-how al servizio del nucleare

Nella Biblioteca delle acciaierie ternane le Giornate AIM dedicate a ricerca e innovazione per la transizione energetica

di Francesca Torricelli
Arvedi Ast, assunzioni e nuovi forni per sostenere la crescita produttiva - Due nuovi impianti alle Fucine, trenta ingressi in fabbrica e interventi ambientali: il piano Arvedi entra nel vivo

21 ottobre 2025

Arvedi Ast, assunzioni e nuovi forni per sostenere la crescita produttiva

Due nuovi impianti alle Fucine, trenta ingressi in fabbrica e interventi ambientali: il piano Arvedi entra nel vivo

di Francesca Torricelli
Nuova rampa scorie a Terni, De Luca: «Avviato il cantiere» - Sopralluogo con i vertici di Arvedi Ast, lavori in conclusione entro la primavera 2026

23 settembre 2025

Nuova rampa scorie a Terni, De Luca: «Avviato il cantiere»

Sopralluogo con i vertici di Arvedi Ast, lavori in conclusione entro la primavera 2026

di Sarah Falsone
Arvedi Ast: Fives aggiornerà la linea di ricottura e decapaggio - Nuove tecnologie a induzione e soluzioni digitali per aumentare la produttività e ridurre le emissioni

21 luglio 2025

Arvedi Ast: Fives aggiornerà la linea di ricottura e decapaggio

Nuove tecnologie a induzione e soluzioni digitali per aumentare la produttività e ridurre le emissioni

di Sarah Falsone
Cosimo Liurgo nuovo capo del personale di Arvedi Ast - Il manager, già in Ilva, prende il posto di Giovanni Scordo che passa alle relazioni esterne

15 luglio 2025

Cosimo Liurgo nuovo capo del personale di Arvedi Ast

Il manager, già in Ilva, prende il posto di Giovanni Scordo che passa alle relazioni esterne

di Ludovica Rossi
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025

 I nostri video

12 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio