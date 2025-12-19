SIDERWEB - La community dell'acciaio

Usa-Canada: «Improbabile raggiungere un accordo sui dazi»

Il primo ministro canadese Carney si è detto pessimista rispetto alle trattative con gli Usa

19 dicembre 2025

India: nuovi dazi antidumping alla Cina - Le misure riguarderanno prodotti in acciaio laminati a freddo

19 dicembre 2025

India: nuovi dazi antidumping alla Cina

Le misure riguarderanno prodotti in acciaio laminati a freddo

di Federico Fusca
Messico: dal 2026 dazi fino al 50% su import asiatico - Saranno colpiti soprattutto auto, ricambi e acciaio provenienti da Cina, India, Corea del Sud, Thailandia e Indonesia

11 dicembre 2025

Messico: dal 2026 dazi fino al 50% su import asiatico

Saranno colpiti soprattutto auto, ricambi e acciaio provenienti da Cina, India, Corea del Sud, Thailandia e Indonesia

di Federico Fusca
Corea del Sud: indagine antidumping sui coils a freddo zincati dalla Cina - Decisione provvisoria entro tre mesi. In corso anche un riesame dei dazi in vigore sulle travi a H

10 dicembre 2025

Corea del Sud: indagine antidumping sui coils a freddo zincati dalla Cina

Decisione provvisoria entro tre mesi. In corso anche un riesame dei dazi in vigore sulle travi a H

di Stefano Gennari
Ue: disposta la registrazione dell'import di piani laminati a freddo - Possibili dazi antidumping retroattivi sull'import dai 5 Paesi coinvolti nell'indagine antidumping in corso

5 dicembre 2025

Ue: disposta la registrazione dell'import di piani laminati a freddo

Possibili dazi antidumping retroattivi sull'import dai 5 Paesi coinvolti nell'indagine antidumping in corso

di Stefano Gennari
Usa, avviata la revisione dei dazi sui raccordi forgiati - Le misure, in scadenza dopo 5 anni, riguardano l’import da India e Corea del Sud

1 dicembre 2025

Usa, avviata la revisione dei dazi sui raccordi forgiati

Le misure, in scadenza dopo 5 anni, riguardano l’import da India e Corea del Sud

di Federico Fusca
SPECIALI

18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025

12 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio