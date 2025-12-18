Gruppo Bertolini: 40 anni di crescita

Pier Giovanni Bertolini: «Una storia vincente si costruisce con impegno, determinazione e, soprattutto, valori»

Una storia di passione, intuizione e tempismo nelle decisioni. Sono le tre qualità che hanno accompagnato l’attività di Gruppo Bertolini nel corso dei suoi quarant’anni di storia. Tre parole chiave che emergono dal racconto e dalle parole di Pier Giovanni Bertolini, fondatore e presidente del CdA del gruppo, intervistato da siderweb in occasione del prestigioso traguardo.

Racconto, ma anche analisi dell’attualità. In particolare, relativamente a un mercato siderurgico «faticoso per tutto l’arco del 2025, caratterizzato da un sentiment costantemente negativo». Tuttavia, alcuni segnali positivi si possono intravedere in vista del prossimo futuro e per un possibile inizio di ripresa della domanda di acciaio a partire dalla seconda metà del 2026.

Le origini

La carriera di Pier Giovanni Bertolini nel comparto siderurgico inizia nel 1974: «Dopo essermi laureato in Economia e Commercio, ricevetti una telefonata dalla Magona d’Italia e così iniziò la mia avventura nel settore siderurgico» e, dopo 11 anni di carriera, insieme al direttore generale dell’Italisider di Piombino «decidemmo di fondare la Siderimport3 nel 1985». In quei primi anni di attività, l’azienda si specializzò nel trading di prodotti piani e soprattutto di coils, «cosa che ci permise di viaggiare con regolarità in giro per tutta l’Europa e intrecciare rapporti con un crescente numero di fornitori e partner industriali». Successivamente, captando le richieste provenienti dai clienti, «decidemmo di potenziare la nostra attività per andare oltre il solo trading e, sviluppando servizi come la spianatura e il taglio, diventammo in questo modo un vero e proprio centro servizi».

L’espansione

