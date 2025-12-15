È online Steel Trends di dicembre
Ultimo numero dell'anno del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda thyssenkrupp
15 dicembre 2025
È ora disponibile nella sezione My Market & Trends di siderweb il nuovo numero di Steel Trends, il report mensile pensato per offrire una panoramica chiara e approfondita sul mercato siderurgico internazionale.
In questo numero:
- l’analisi sull’andamento dei prezzi delle principali materie prime (minerale di ferro e rottame ferroso) e degli acciai al carbonio, con focus su Cina, Turchia, Europa, Italia, Stati Uniti e India;
- un approfondimento sugli ultimi sviluppi della vicenda thyssenkrupp;
- una selezione di link alle principali notizie delle ultime settimane, per offrire un ulteriore strumento utile per restare aggiornati.
