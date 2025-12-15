SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. È online Steel Trends di dicembre

È online Steel Trends di dicembre

Ultimo numero dell'anno del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda thyssenkrupp

15 dicembre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

È ora disponibile nella sezione My Market & Trends di siderweb il nuovo numero di Steel Trends, il report mensile pensato per offrire una panoramica chiara e approfondita sul mercato siderurgico internazionale.

In questo numero:

  • l’analisi sull’andamento dei prezzi delle principali materie prime (minerale di ferro e rottame ferroso) e degli acciai al carbonio, con focus su Cina, Turchia, Europa, Italia, Stati Uniti e India;
  • un approfondimento sugli ultimi sviluppi della vicenda thyssenkrupp;
  • una selezione di link alle principali notizie delle ultime settimane, per offrire un ulteriore strumento utile per restare aggiornati.
S. G.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Gennari


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi
Altri video

ARTICOLI SIMILI

È online Steel Trends di dicembre - Ultimo numero dell'anno del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda thyssenkrupp

15 dicembre 2025

È online Steel Trends di dicembre

Ultimo numero dell'anno del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda thyssenkrupp

di Stefano Gennari
È online Steel Trends di maggio - Debutta la nuova sezione AI Steel Trends, in collaborazione con Regesta Group

16 maggio 2025

È online Steel Trends di maggio

Debutta la nuova sezione AI Steel Trends, in collaborazione con Regesta Group

di Stefano Gennari
È online Steel Trends di settembre - Nuovo numero del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda ex Ilva

16 settembre 2025

È online Steel Trends di settembre

Nuovo numero del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda ex Ilva

di Stefano Gennari
È online Steel Trends di luglio - Nuova edizione del report mensile di siderweb, con focus sulle proposte per il post-Salvaguardia

15 luglio 2025

È online Steel Trends di luglio

Nuova edizione del report mensile di siderweb, con focus sulle proposte per il post-Salvaguardia

di Stefano Gennari
Pothen: «Non è cambiata la quantità di acciaio, ma chi lo produce» - Dall'Irepas, il professore dell'Ernst-Abbe-Hochschule: disponibilità di rottame in aumento, ma qualità in peggioramento

29 settembre 2025

Pothen: «Non è cambiata la quantità di acciaio, ma chi lo produce»

Dall'Irepas, il professore dell'Ernst-Abbe-Hochschule: disponibilità di rottame in aumento, ma qualità in peggioramento

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025

 I nostri video

12 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio