SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Interpipe, accordo per acquisire ArcelorMittal Tub...

Interpipe, accordo per acquisire ArcelorMittal Tubular Products Romania

Presentata la richiesta di via libera alle autorità antitrust. L’operazione rientra nella strategia di investimenti

15 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Interpipe: investimenti continui anche in tempo di guerra - Strategia di lungo periodo e focus su Europa e Usa: «Nel 2026 torneremo a investire in nuove attrezzature»

10 dicembre 2025

Interpipe: investimenti continui anche in tempo di guerra

Strategia di lungo periodo e focus su Europa e Usa: «Nel 2026 torneremo a investire in nuove attrezzature»

di Sarah Falsone
Interpipe: vendite e produzione di tubi in crescita nel primo semestre - Segno meno, invece, per l’output di acciaio e di prodotti ferroviari

22 ottobre 2025

Interpipe: vendite e produzione di tubi in crescita nel primo semestre

Segno meno, invece, per l’output di acciaio e di prodotti ferroviari

di Sarah Falsone
Interpipe lancia una nuova coppia di ruote per il trasporto ferroviario - La gamma Ultimate si amplia con le ULT 70, già in uso in Francia sui treni con bisarca

10 ottobre 2025

Interpipe lancia una nuova coppia di ruote per il trasporto ferroviario

La gamma Ultimate si amplia con le ULT 70, già in uso in Francia sui treni con bisarca

di Sarah Falsone
Interpipe, fornitura per parco eolico offshore in Normandia - Consegnate 250 tonnellate di tubi per le piattaforme di ormeggio delle 62 turbine nel Canale della Manica

27 agosto 2025

Interpipe, fornitura per parco eolico offshore in Normandia

Consegnate 250 tonnellate di tubi per le piattaforme di ormeggio delle 62 turbine nel Canale della Manica

di Sarah Falsone
Interpipe aumenta le vendite di tubi nel primo trimestre 2025 - Export in forte crescita verso Europa e America. Produzione di acciaio a +19,8% su base annua

4 agosto 2025

Interpipe aumenta le vendite di tubi nel primo trimestre 2025

Export in forte crescita verso Europa e America. Produzione di acciaio a +19,8% su base annua

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025 Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Interpipe: investimenti continui anche in tempo di guerra - Strategia di lungo periodo e focus su Europa e Usa: «Nel 2026 torneremo a investire in nuove attrezzature»

10 dicembre 2025

Interpipe: investimenti continui anche in tempo di guerra

Strategia di lungo periodo e focus su Europa e Usa: «Nel 2026 torneremo a investire in nuove attrezzature»

di Sarah Falsone
Interpipe: vendite e produzione di tubi in crescita nel primo semestre - Segno meno, invece, per l’output di acciaio e di prodotti ferroviari

22 ottobre 2025

Interpipe: vendite e produzione di tubi in crescita nel primo semestre

Segno meno, invece, per l’output di acciaio e di prodotti ferroviari

di Sarah Falsone
Interpipe lancia una nuova coppia di ruote per il trasporto ferroviario - La gamma Ultimate si amplia con le ULT 70, già in uso in Francia sui treni con bisarca

10 ottobre 2025

Interpipe lancia una nuova coppia di ruote per il trasporto ferroviario

La gamma Ultimate si amplia con le ULT 70, già in uso in Francia sui treni con bisarca

di Sarah Falsone
Interpipe, fornitura per parco eolico offshore in Normandia - Consegnate 250 tonnellate di tubi per le piattaforme di ormeggio delle 62 turbine nel Canale della Manica

27 agosto 2025

Interpipe, fornitura per parco eolico offshore in Normandia

Consegnate 250 tonnellate di tubi per le piattaforme di ormeggio delle 62 turbine nel Canale della Manica

di Sarah Falsone
Interpipe aumenta le vendite di tubi nel primo trimestre 2025 - Export in forte crescita verso Europa e America. Produzione di acciaio a +19,8% su base annua

4 agosto 2025

Interpipe aumenta le vendite di tubi nel primo trimestre 2025

Export in forte crescita verso Europa e America. Produzione di acciaio a +19,8% su base annua

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 12 dicembre 2025

 I nostri video

12 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio